Bullrich paró la pelota y comparó: "Vidal es Messi"

El primer candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, ponderó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al compararla con Lionel Messi y confirmó que el 4 de octubre participará de un debate televisivo con otros postulantes en la provincia de Buenos Aires a la Cámara alta nacional.

"María Eugenia es Messi, nosotros somos parte y jugar con Messi es una muy linda experiencia", sostuvo el ex ministro de Educación de la Nación.

Bullrich recordó que tuvo alto consenso dentro del oficialismo en su postulación para senador nacional, al comentar que Vidal lo llamó y le propuso ser candidato y añadió: "Trabajamos para que el 22 de octubre nos vaya muy bien".

"Estoy haciendo toda la campaña en auto y lo que vemos es que el estado de las rutas es criminal", dijo al cuestionar la falta de obras del gobierno anterior y asegurar que Vidal está "transformando para siempre la provincia".

En cuanto al debate de los principales candidatos a senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires, Bullrich adelantó que se presentará el 4 de octubre al debate televisivo que tendrá lugar en los estudios del canal de cable y criticó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que rechazó la idea de hacerlo en un canal privado de televisión y propuso realizarlo en una universidad pública.

"Tres de los cuatro candidatos firmamos el compromiso de debatir en TV, pero Cristina quiere imponer su temario y realizarlo en una universidad", explicó.

También hizo un repaso de sus declaraciones que generaron polémica en los últimos meses, como cuando dijo que "el camino" que emprendió Cambiemos "todos los días" tiene "un pibe más que está preso", al recordar que por esos dicho ya pidió disculpas.

"Cuando dije lo de los pibes presos me refería a mayores y pedí disculpas", sostuvo, aunque defendió sus declaraciones sobre el fomento del empleo con la instalación de cervecerías artesanales.

"Lo de las cervecerías artesanales no me arrepiento porque me parece que hay que fomentar las pymes y uno de los caminos es el de la cervecería artesanal", insistió.