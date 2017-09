La Princesita Karina dejÃ³ plantado un sueÃ±o de la FundaciÃ³n Make A Wish

Mónica Parisier, presidenta de la Fundación Make a Wish, contó en “Las Rubias + 1”, el programa de Marcela Tinayre en KZO, que Karina “La Princesita” Tejeda los dejó plantados en un sueño.

Make a Wish es una organización sin fines de lucro (fundada en 1980 en Estados Unidos) que concede deseos a los niños que tienen condiciones médicas que amenazan su vida.

La presidenta de la fundación en Argentina, Mónica Parisier, estuvo en el programa conducido por la hija de Mirtha Legrand en la señal KZO y reveló una mala actitud de “La Princesita”.

Consultada por el periodista Ariel Wolman sobre si hay alguien que se niega a ayudar, Parisier dijo: “Hay una celebrity que no me voy a privar de decirlo porque también lo hizo en el programa de tu querida mamá, que siempre está presente en nuestros eventos, y es una divina como nos acompaña y como quiere a Make a Wish, que fue La Princesita, nos dejó plantados con un sueño“, reveló ante la sorpresa de todos.

Y explicó: “Tenía que venir a la fundación. Entonces, cuando logramos dar con ella, dijo que, no sé con quién estaba en pareja en ese momento, que se había llevado el auto y no tenía cómo venir al centro“.

“El niño estaba esperando, tuvimos que explicarle. Siempre les tomamos tres sueños, pero en el caso de que el primero sea un viaje y el médico no lo permita, sólo en ese caso. Pero por suerte el segundo sueño era una notebook, entonces la pudimos rápidamente remar sin decirle el cuento de La Princesita“, concluyó al respecto.

“Si alguien pide conocerme, conocerte, como su máximo sueño, es para realmente ir corriendo”, remarcó Mónica, además de contar que la ex de Sergio “Kun” Agüero nunca se disculpó.

