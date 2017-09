Colón derrotó 3 a 1 a Defensa y Justicia y sigue invicto

Colón le ganó este domingo 3-1 a Defensa y Justicia, en el estadio Brigadier Estanislao López, por la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los goles del equipo "Sabalero" los hicieron Germán Conti, Christian Bernardi y Cristian Guanca. Para Defensa y Justicia descontó Gonzalo Castellani.

Síntesis

Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Cristian Guanca, Matías Fritzler, Pablo Ledesma, Christian Bernardi; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Pablo Alvarado, Lucas Suárez; Ignacio Rivero, Leonel Miranda, Adrián Cubas, Rafael Delgado; Gonzalo Castellani; Ciro Rius y Fernando Márquez. Director técnico: Nélson Vivas.



Gol en el primer tiempo: 9m Conti (C).

Goles en el segundo tiempo: 18m Bernardi (C), 35m Castellani (DyJ) y 48m Guanca (C).

Cambio en el primer tiempo: 33m Dylan Gissi (DyJ) por Alvarado.

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación, Fabián Bordagaray (DyJ) por Márquez; 13m Facundo Melivilo (DyJ) por Suárez; 16m Facundo Silva (C) por Chancalay; 24m Diego Vera (C) por Leguizamón; 34m Marcelo Estigarribia (C) por Rodríguez.

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.