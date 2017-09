Cutting, la peligrosa práctica adolescente que alarma

Cada vez que está enojada, Laura se corta el antebrazo o se lastima la ingle. Utiliza el cúter, la tijera o, incluso, el filo de un pelapapas. Lo hace también cuando se siente triste o impotente. En una caja guarda los elementos para lastimarse, pero también aquellos para ocultar sus heridas.

Aunque su nombre es un seudónimo para preservar su identidad, el caso es real y es tratado desde comienzos de año en una escuela de Mendoza. El cutting o autolesión es una práctica cada vez más recurrente entre los jóvenes y que preocupa a la comunidad escolar.

Según el último relevamiento realizado por el programa "Talento sin drogas", sobre 282 alumnos de cuatro escuelas secundarias y una primaria en Maipú, 18,8% del total de encuestados expresaron que se lastiman a propósito.

"Las autolesiones tienen que ver, muchas veces, con hacer una mostración, algo que sea difícil de ocultar y negar. Una forma de pegarle un remezón al orden para llamar la atención de los adultos que están bastante distraídos", indicó el psicólogo Miguel Conocente, a cargo de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite).

Más mujeres que hombres

Entre las edades de jóvenes y adolescentes que se autolesionan, se observa que la mayoría tienen 15 años, representando 30,18% del total. Luego sigue 14 años, con 22,64%. En la práctica se ve más en mujeres que en los hombres.

"Observamos que 71,70% son mujeres, y 28,30% son varones", comentó Damián Ortiz, profesor y coordinador del programa "Talento sin drogas", impulsado por la Fundación El Camino que trabaja fomentando las habilidades de más de 1.000 chicos de 40 escuelas de Maipú.

El psicólogo explicó esta tendencia de género: "La posición femenina tiene que ver más con el dolor, donde el sufrimiento está ligado a lo corporal. En tanto, en la posición masculina el sufrimiento pasa por otro lado, desde el pensamiento".

30,18% de los chicos de 15 años se autolesionan.

El cuerpo como último límite

"El cutting, más que una moda, es una vía de escape. Una manera de aliviar dolores internos. A veces lo hacen en forma pública y otra lo ocultan. Tuvimos una alumna que le enviaba fotos de los cortes a su novio. Lo hacía cada vez que se peleaban. Por eso la importancia de hablar y pedir ayuda", comentó Ortiz.

Las conductas autolesivas no sólo se expresan con cortes: hay quienes golpean las paredes con los puños o la cabeza y se arrancan los cabellos. Otra prueba de este llamado de atención son los "agujeros en el cuerpo": los piercing y tatuajes. En este sentido, es concebido "el cuerpo como último límite", afirmó Conocente.

Los adolescentes tienden a jugar más con el cuerpo. "Lo vamos a ver hasta en la ropa. Hay una cuestión lúdica de e ir probando con qué se siente mejor. Hoy en día se ponen de moda determinadas prácticas y si estas pueden ser riesgosas, no significan que no hayan estado en otro momento, de otra manera", dijo.

Estadísticas que alarman

El suicidio: jugar con el abismo

"El suicidio es un tema delicado. Lo que vemos con los intentos de quitarse la vida, es que hay un coqueteo con el borde, pero no hay la intención real de matarse. En el cutting por lo general, no la hay. Pero a veces sale mal y la consecuencia es trágica", aclaró el profesional de la salud.

Testimonios

Laura (15) comenzó a autolesionarse en séptimo grado. Se clavaba las uñas en las manos cuando cerraba los puños o se rasguñaba el antebrazo cada vez que vivía una situación que no podía controlar. Hasta llegó a arrancarse mechones de cabellos por la rabia y el llanto incontrolable.

En primer año empezó a cortarse con lo que tenía a su alcance y a guardarlo en su kit de autoflagelación. Fue su mamá quien la descubrió y pidió ayuda.

Similar es el caso de "Juan" (17), un participante de Talento sin drogas. "Comencé a cortarme a los diez, más o menos. Lo veía como una satisfacción, me aliviaba cortarme. Tenía problemas familiares, pero después tomé conciencia y me di cuenta que me hacía mal".

El joven incurrió en esta práctica durante cuatro años. Lo hacía sólo, en su habitación. "Cuando falleció mi abuelo, estaba a punto de cortarme cuando entró mi hermana. Me preguntó qué hacía y le conté que era la forma que tenía de aliviar el dolor. Mi hermana me habló y prometí no hacerlo más", relató.

Los chicos se cortan el antebrazo o la ingle.

Señales de alarma y abordaje

Las modificaciones en el comportamiento habitual son una de las primeras señales. Se notarán en la escuela, pero también en la casa. "Si es un chico callado y se pone parlanchin. O si es sociable y se aisla, son cambios para estar atentos, abrir el diálogo y ver qué está pasando", aconsejó Conocente.

Estos chicos suelen utilizar camisetas manga larga y muñequeras para ocultar las heridas. Otros, se lastiman en zonas poco visibles, como las piernas y la ingle.

"La adolescencia tiene que ver con un momento de resignificación de un montón de cosas. Es un momento difícil donde entra en colisión toda la estructura. Es esperable que haya cierta sintomatología pero es importante que el adulto no esté corrido", dijo.

En cuanto al ámbito escolar, el psicólogo cree que la ecuación debe ser "1x1. Si hay profesionales comprometidos, los profesores muchas veces son grandes orejas, el tema es que no esquive el problema", sentenció.