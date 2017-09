Se acelera el juicio de extradición de Jones Huala

El juicio por la extradición a Chile del jefe de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, se aceleró en las últimas semanas.

El juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, quien tiene a su cargo la causa, se encuentra en estos días analizando el material probatorio de la defensa de Huala. Luego deberá expedirse. Después las partes tienen la posibilidad apelar la decisión del juez.

Según publica Clarín, el proceso de debate no tardará mucho en llegar. Si Villanueva determina la extradición, la defensa del jefe de la RAM podrán apelar con un Recurso Extraordinario a la Corte Suprema. Pero la decisión final recaerá en manos del propio presidente Mauricio Macri. El proceso total, incluyendo la decisión del mandatario, debería resolverse antes de fin de año.

La justicia chilena pretende juzgar a Huala lo por el incendio de estancias y campos en ese país, por un conjunto de delitos que podrían llevarlo 12 años a prisión, en caso de que resulte condenado.

El 10 de enero de 2013 un grupo extremista mapuche atacó las casas de los cuidadores del fundo Pisu Pisue, cerca de Valdivia, Región de los Ríos, en Chile. Pocos días más tarde fueron detenidos varios indígenas, entre quienes estaba Facundo Jones Huala. En ese momento las autoridades chilenas confirmaron que el "lonko" había cruzado ilegalmente la frontera por pasos que no son controlados. Luego de un corto período en prisión, el líder de la RAM fue dejado temporariamente en libertad con orden de no abandonar el país. No cumplió la orden y regresó a la Argentina a través de pasos secretos solo conocidos por los mapuches.

El 12 de noviembre de 2014 fueron absueltos los cómplices del ataque, Fennix Delgado Ahumada, Alex Bahamonde Garrido y Tito Cañulef Neipán, por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. El mismo Tribunal ordenó la prisión domiciliaria por 61 días de la machi Millaray Huichalaf Pradines, culpable de encubrir el atentado. La situación de Jones Huala, que jamás pudo ser juzgado al haberse fugado de Chile, podría muy ser distinta.

