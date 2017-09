Levantan un capítulo de “La abeja Maya” por mostrar un pene oculto

Netflix debió retirar de su plataforma un capítulo de la popular serie animada “La abeja Maya” luego de que los ojos vigilantes de una madre descubrieran un gran pene dibujado en un tronco.

Varios padres quedaron anonadados cuando descubrieron el dibujo y comenzaron a quejarse en las redes sociales.

“Por favor, tengan cuidado con lo que nuestros hijos ven en la televisión. No edité ninguna imagen, esta es ‘La abeja Maya’, temporada 1, capítulo 35”, compartió en Facebook Chey Robinson, una madre norteamericana.

Varias madres se sumaron a la indignacion de Robinson, quienes también se expresaron en la red sobre el tema.

“Sé que no me he vuelto loca y soy consciente de que algo así no debería estar en una serie de niños. Estoy extremadamente disgustada. No debería haber ninguna razón para que mis hijos tengan que ver algo así. No sé si van a hacer algo al respecto o qué, pero no hay razones para que esto esté en el programa”, dijo otra madre furiosa.

Debido a la repercusión, Netflix decidió retirar el capítulo. La productora Studio 100 Animation explicó que todo se trató de una broma de mal gusto de uno de los dibujantes y que ya han iniciado acciones legales contra el culpable.

“Una imagen completamente inapropiada ha sido descubierta en una escena de 4 segundos de un episodio que forma parte de una serie de 78 episodios. El origen de esta imagen es, obviamente, una broma de mal gusto de uno de los 150 artistas que trabajan en la producción“, explicaron desde la productora de la serie animada.

Y agregaron: “Esto es un hecho inaceptable para el grupo Studio 100 como propietario de la marca y para todos sus socios que no refleja la calidad del trabajo y sus valores. Se han iniciado acciones legales. Studio 100 lamenta mucho el incidente y nos gustaría ofrecer nuestras más sinceras disculpas a los fans de La abeja Maya. Al mismo tiempo, la compañía está tomando las medidas técnicas adecuadas para remediar la situación”, concluyó el comunicado.

Mirá la imagen que causó polémica.