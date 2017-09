Foto: desfiguraron a golpes a un bailarín de Flavio Mendoza

Jonathan “El Turco” Hidalgo, bailarín de Flavio Mendoza, fue brutalmente golpeado en un boliche cuando intentaba defender a una mujer que estaba siendo maltratada.

El coreógrafo publicó en Instagram la imagen con el rostro ensangrentado del bailarín, donde también explicó lo sucedido en el boliche INK del barrio de Palermo.

Indignado por la violenta situación, expresó: “Así lo dejaron a uno de mis bailarines por defender a una mujer que estaba siendo maltratada. Esto sucedió en el boliche INK. Los seguridad no hicieron nada, es una vergüenza”.

Y agregó: “Basta de tener miedo y no denunciar estas cosas, y no voy a parar hasta que no aparezcan los culpables”.

“Espero que esto lo levanten de todos lados y se haga público y no vuelva a pasar piensen que podrían ser ustedes”, concluyó Flavio, pidiendo a los medios que se hicieran eco.