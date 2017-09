Wilstermann: insólito comunicado tras la goleada de River

Fue tal la diferencia de River ante el Wilstermann que el club boliviano emitió un comunicado en el que negó "haber arreglado el partido". Sí, así, textual: "En las últimas horas surgió una calumnia sin fundamento que acusa a nuestra institución de haber arreglado el partido frente a River con La Conmebol".

Según Minuto Uno, en el escrito, Wilstermann enumera tres puntos clave para "demostrar" que sus jugadores no fueron para atrás: Alex Silva no habló con ningún medio al final de partido. El presidente y el DT del Wilstermann jamás se reunieron con el presidente de la Conmebol. El DT jamás dijo que Bergese no iba a jugar por problemas de columna o estomacales.

Terminado el punteo, el conjunto boliviano calificó de "absurdos" los rumores sobre un arreglo para perder contra River.