Audio: desgarrador relato de una nena víctima de bullying

"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me dicen que hubo un terremoto", así comienza su relato una nena de 9 años quien, acompañada por su mamá, cuenta en un video cómo sufre bullying.

La niña cursa el cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria de Santa Fe y es ahí donde un grupo de compañeros la agrede.

Su mamá, Angie Ledesma, compartió el video en Facebook para concientizar sobre la situación que vive su hija y otros miles de nenes.

"Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así jamás público nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles lo que dice en el video no es ni la mitad q me contó le hice repetir alguna palabras", escribió la mujer.

En otro fragmento del video, la mamá le pregunta dónde había estado estos días. La nena contestó: "En el hospital porque me quise matar con pastillas".

Leer también: Una nena de 12 años víctima de bullying escolar intentó quitarse la vida

Fuente: Minuto Uno