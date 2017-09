Alejandra Darín arremetió contra Cacho Castaña

Entrevistada por Fernando Prensa en el ciclo radial “Falta de respeto”, Alejandra Darín, actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores, habló de la situación que atraviesa la ficción nacional. Además, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado y se mostró indignada con las polémicas declaraciones de Cacho Castaña, quien dijo que no tenía tiempo para preocuparse por la desaparición del joven artesano.

Consultada sobre la crisis de la ficción nacional y la lluvia de novelas turcas, dijo: “Lo de ‘Fanny la fan’, creo, pasó que salio todo el medio a bancar el proyecto porque justamente es un momento donde la ficción es casi nula. Lo que deberíamos hacer como en las novelas turcas que están tan de moda ahora, es que tienen una entidad que estudia el fenómeno cultural que significa una novela, no solo las subsidian, la analizan como fenómeno cultural y ven como insertarlas en otros mercados“.Y agregó: “En una época venían de afuera a estudiar como hacíamos las novelas y eso ya se perdió. El dolor y el reclamo no es solo por el levantamiento de una novela si no por lo que perdimos y lo que vamos a seguir perdiendo con esta situación”.

“Yo no se si como algunos actores dijeron que el estado debería cuidar mas a los actores, yo no hablo de los actores porque ya se estaría volviendo una cuestión de privilegios. Lo que hay que hacer es hacer crecer y fomentar la cultura, y dentro de la cultura el arte ocupa un lugar muy importante. Quizás los actores salgan a decir porque tienen un micrófono para decirlo o están acostumbrados a tener la voz en estas cosas o los músicos que lo hacen con sus canciones. Es casi imposible que un actor, que trabajamos con nuestras voces, no salgamos a hablar y a decir”, sostuvo la hermana de Ricardo Darín.

“A mi no me gustaría tener una televisión que sea solo de ficción o de noticieros. Tiene que haber variedad, un equilibrio”, aclaró.

“Es cierto, la ‘Ley de medios’ dice que hay que tener una cierta cantidad de producción nacional, no especifica que sean novelas, pero las leyes se pueden modificar y por otro lado nosotros como sociedad, al menos lo que yo observo es que no estamos acostumbrados a cumplir las leyes. ‘La ley de medios’ surgió para equilibrar este medio que es tan complejo y para darle mas opciones a las productoras chicas, llevó mucho trabajo, y después cambia el gobierno y viene un decreto que prácticamente tira todo por la borda, me parece fundamental que empecemos a entender que cosas que puedan promover o ayudar no se tiren por la borda”, expresó.

Luego aseguró que “desde la Asociación Argentina de actores estamos preocupados por la falta de trabajo para los actores en TV y tenemos reuniones con otras entidades sobre el tema”.

Al preguntarle por las polémicas declaraciones de Cacho Castaña sobre el caso Maldonado, dijo: “A mi no me gusta opinar sobre las opiniones de los demás, pero creo que forma parte también de la cultura que tenemos y que acostumbramos a bajar la importancia de algo para subir otra cosa, obviamente que mueran 50 personas, muchas o pocas, por negligencia o por lo que sea y hay una responsabilidad de alguien es la justicia quien tiene que determinarlo, si hay responsabilidad de alguien eso no lo sabemos ni Cacho Castaña ni yo, ni nadie, solo la Justicia debe determinarlo. El estado somos todos nosotros”.

“A mi la verdad no me genera nada bueno alguien que ante un hecho tan tremendo como la desaparición de una persona en la que esta involucrado el estado diga que no le importa o le importa poco, sea Cacho o cualquiera que diga eso. Es muy grave. Es confundir las cosas y no esta bueno confundir las cosas, pero si vos tenes los temas mezclados es muy difícil echar luz sobre las cosas y se confunde todo”, manifestó. Y agregó: “Definitivamente no abono que alguien diga que le importa poco o no le importa. Y más siendo una figura pública y ademas nosotros tenemos una memoria, en nuestros huesos, en nuestros corazones del horror de tanta gente desaparecida. Del horror que vivió nuestro pueblo con hasta mujeres desaparecidas embarazadas o de jóvenes por tener ideas, por eso creo que en esta época no podemos permitirle a alguien que diga que si desaparece una persona no es importante. Tenemos que salir a reclamar su aparición con vida y castigo a los responsables”.

“Creo que como sociedad tenemos que aprender a defender lo que logramos. Estamos perdiendo el respeto, me apena escuchar y leer algunas cosas. Creo que en este tiempo político retrocedimos en algunas cosas, lo de las pensiones de discapacitados por ejemplo, y así no me sirve, la supuesta transparencia de las cosas no me sirven así. Estoy en una época donde no tengo una mirada positiva sobre las cosas y un tanto desilusionada estoy”, reflexionó la actriz.

Por último, Alejandra Darín dijo: “Vi la película de mi hermano (“La Cordillera”) y me gustó. Muchos la criticaron porque no le encuentran un final: Bueno, esta bien, las cosas no tienen que ser de la manera que los demas quieren, es un echo artistico, hay cosas que no te las dan ya masticadas, son para salir y tratar de reflexionar sobre los finales que puede tener”, concluyó.