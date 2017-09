Estas son las series más vistas de Netflix

No cabe ninguna que en estos últimos años Netflix logró posicionarse como el servicio de streaming número uno y logró que varios de sus producciones originales causaran furor a nivel mundial.

Series como Stranger Things, Narcos, Orange is the New Black, entre otras lograron destacarse entre la gran cantidad de contenido que se encuentra dentro del catálogo, y lograron estar a la par de las principales realizaciones de televisión abierta, a punto tal que, en 2016, 9 de las 100 series de TV de mayor demanda en América Latina fueron producciones originales de Netflix.

Si bien no hay números oficiales sobre cuantas personas ven cada serie (Netflix no reveló las cifras aún), hay sitios especializadas en analizarlo y las cifras suelen ser bastante acertadas.

Si analizamos los datos de este mes, estas son las series que más se están viendo en la actualidad en Estados Unidos. Mirá cuáles son.

Puesto 09 | Daredevil – 4.742.645 en Estados Unidos

Puesto 08 | Castlevania – 5.107.042 en Estados Unidos

Puesto 07 | Marvel’s The Defenders – 6.943.642 en Estados Unidos

Puesto 06 | 13 Reasons Why – 7.623.156 en Estados Unidos

Puesto 05 | Orange is the new black (Temporada 5) – 7.814.018 en Estados Unidos

Puesto 04 | Stranger Things – 9.350.343 en Estados Unidos

Puesto 03 | Bojack horseman – 10.070.782 en Estados Unidos

Puesto 02 | Ozark – 11.180.290 en Estados Unidos

Puesto 01 | Narcos (Temporada 3) – 18.129.502 en Estados Unidos