Neymar sigue generando polémica en PSG

Conocé el motivo por el que el delantero brasileño no fue convocado para el partido contra Montpellier.

PSG no tiene paz. Tras la polémica con Edinson Cavani, el brasileñoNeymar no fue convocado para el partido de este fin de semana ante Montpellier, por la Ligue 1 de Francia. Según el club, es por "diversas molestias físicas". Pero parece que no fue tan así.

Los medios franceses aseguran que se trata de un castigo. ¿Por la pelea con Cavani?' No, nada de eso. Sería porque Neymar compartió una serie de imágenes en un fiesta a la que asistió el lunes en Londres, justo cuando el escándalo por su cruce con el uruguayo había invadido la plana de todos los medios.

Una publicación compartida de neymarjr (@neymarjr) el 18 de Sep de 2017