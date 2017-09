¿Aníbal, generoso y Balbo, tacaña?

Según rumores de pasillo, Aníbal Fernéndez parece ser un hombre muy generoso a la hora de dar propinas. Mientras que Susana Balbo estaría en el lado opuesto.

De acuerdo con información que publicó este viernes Clarín, el ex jefe de Gabinete estuvo de viaje por España. Tuvo unos días de solaz esparcimiento en Barca y no pasó desapercibido, como de costumbre. Al registrarse en el Sixtytwo Hotel, le llevaron su equipaje a la habitación y el ex funcionario kirchnerista dejó ¡50 euros! de propina. El gesto del peronista quilmeño hizo revivir a todos, por un momento, los tiempos y las pompas del Principado de Cataluña.

Por el contrario, una dirigente de Cambiemos mostró un lado menos generoso que el del suelto Aníbal. Susana Balbo es una reconocida bodeguera mendocina quien hoy es diputada nacional, gracias a la gestión de la dirigencia del PRO.

Balbo se sumó al proyecto de Cambiemos, se consagró diputada y varios dirigentes fieles a Macri fueron a saludarla por el logro. García De Luca, un fanático de los vinos que sueña con tener algún día su vinoteca propia en La Plata, le dijo: “Susana, me gustaría llevarme uno de los vinos que hacés”. Pero la bodeguera no dio lugar a los malos entendidos y lo frenó antes de que terminara la frase: “No puedo regalarte un vino, la política de la empresa me lo impide. Puedo hacerte un descuento”, dijo imaginando que la iban a manguear.

El segundo de Rogelio Frigerio se quedó de una pieza por la respuesta y pagó sin problema por un regio malbec. Pero la dureza de Balbo parece no admitir excepciones: cuando Juliana Awada la visitó, la primera dama también quiso degustar unos de sus vinos y se lo pudo llevar, tras abonarlo con el descuento que la empresa Balbo hace como atención a alguno de sus clientes.