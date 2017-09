Ronaldo promete bajar de peso si le devuelven la 9 en el Real Madrid

La última derrota del Real Madrid ante el Betis encendió las alarmas en el Santiago Bernabéu. La baja en el rendimiento del equipo merengue provocó que hasta Ronaldo decidiera sumarse al equipo como refuerzo.

El ex delantero habló sobre las falencias del equipo de Zidane y confesó: "Si pasa algo con el nueve, me pondré yo en forma", en declaraciones publicadas en el sitio AS.

El brasileño jugó en el Real Madrid entre 2002 y 2007, y si bien ese comentario fue una broma, sí sostuvo que confía en el actual equipo y que esto es solo un mal arranque de torneo: "El año pasado también pasaba algo parecido y al final ganó la Champions y la Liga, esto solo está empezando".

"El planteamiento del Madrid es perfecto. Tiene al mejor jugador del mundo que es Cristiano y a Benzema que marca muchos goles, así que yo creo que no hace falta nada volver a ganar los partidos", agregó.