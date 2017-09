Trump usó de emisaria a Michetti y mandó este mensaje

La vicepresidenta Gabriela Michetti destacó este viernes la reunión que mantuvo en Nueva York con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para analizar la situación de Venezuela y reveló que en ese marco, aunque de manera breve e informal, pudo hacerle un reclamo por las trabas al ingreso del biodiésel argentino al país del Norte.

Michetti puntualizó que en el encuentro que Trump encabezó en el hotel New York Palace -del que también participaron los mandatarios Juan Manuel Santos (Colombia), Michel Temer (Brasil) y Juan Carlos Varela (Panamá)-, Trump la miró a ella en un momento y resaltó: "Dígale al presidente Mauricio Macri que ya los limones argentinos están entrando", precisó.

"Entonces yo le dije: 'los limones estarán entrando pero falta el biodiésel', ante lo cual me miró como serio y me dice: 'bueno, bueno, vamos de a poco' y yo le dije: 'es muy importante para la Argentina'", contó por radio Continental.

De esta manera, Michetti comentó las alternativas de la reunión convocada por Trump con un puñado de mandatarios latinoamericanos, antes de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde la vicepresidenta reclamó por "los legítimos e imprescriptibles" derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En ese escenario, la representante de la Argentina ante ese organismo internacional hizo "un nuevo llamamiento al Reino Unido" para "reanudar las negociaciones" bilaterales para "encontrar una solución pacífica a la controversia".

Esta mañana, la titular del Senado señaló que la "mención" al conflicto desatado por la suba de los aranceles al biodiésel argentino que ingresa a Estados Unidos, fue hecha como al pasar durante la cita con Trump para hablar de Venezuela.

"En un momento el presidente Trump hizo mención a temas comerciales, pero simplemente como una comparación con otras cosas que estaba diciendo", especificó, y se mostró satisfecha de haber podido filtrar, aunque sea brevemente, la cuestión del biodiésel.

En cuanto a la crisis que atraviesa el país caribeño gobernado por Nicolás Maduro, Michetti contó que la reunión motorizada por el titular de la Casa Blanca "fue por una consulta a tres presidentes y, en este caso, una vicepresidenta, en la que quería preguntarnos como pensábamos de la situación" de Venezuela.

"Fue bastante llamativo porque no recuerdo que tuviéramos una reunión de ese estilo con un presidente norteamericano, me sorprendió, fue interesante", subrayó.

En ese punto, añadió: "Tenía como la idea de que Trump es una persona que, como se dice, decide, resuelve y confía en sí mismo y no una persona que va a abrir el juego y escuchar, consultar, ver qué opinan otros, además de países que no tienen una presencia en la vida norteamericana como pueden ser los países europeos, Japón o China. No me lo imaginaba".

"La verdad que me llamó la atención; la reunión fue muy agradable. No fue en absoluto ese presidente o ese personaje que uno ve rimbombante. Fue de escuchar, (fue una conversación) absolutamente tranquila, sin hacer ninguna hacer ninguna declaración loca o llamativa", finalizó.