La Marina mexicana pidió disculpas por caso Frida Sofía

El almirante Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de la Marina mexicana, se disculpó por el caso Frida Sofía e indicó que toda la información que se ofreció sobre esta supuesta sobreviviente en los escombros del Colegio Rébsamen, ubicado al sur de la Ciudad de México, fue con base en los reportes técnicos y en testimonios de los rescatistas civiles y de esta institución.

Los esfuerzos por rescatar a una niña supuestamente de unos 12 años, a quien las autoridades identificaron como Frida, habían acaparado la atención internacional, ávidos de buenas noticias después del terremoto del pasado 19 de septiembre, que ha dejado hasta el momento 273 muertos, de acuerdo con el Gobierno federal.



Rescatistas comandados por la Marina se esforzaban por llegar a esta menor, presuntamente atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen.



El oficial mayor de la Secretaría de Marina, José Luis Vergara, dio el miércoles por la noche a los medios detalles de la estrategia para llegar a ella y expresó confianza de que sería rescatada "muy pronto".



Pero Sarmiento dijo este jueves por la tarde que los expertos que trabajan en el lugar están "seguros de que no fue una realidad" la existencia de la menor.



Apuntó que existen dudas sobre una persona de intendencia que posiblemente se encuentra viva entre los escombros.



A su vez, el oficial mayor Vergara dio en su momento una versión ligeramente distinta a la de su superior. Aseguró que "hay vida" bajo los escombros de la escuela, y que no sabe si se trata de un adulto o de un menor.



Pero la noche de este jueves, ambos oficiales navales dieron juntos un mensaje a la nación en que parecieron tratar de borrar la inconsistencia entre sus declaraciones.



Vergara aseguró que la Marina ha venido informando del desarrollo de las labores de rescate "prácticamente en tiempo real", y que dicha información procede "de los rescatistas y de los análisis técnicos".



Añadió que nunca ha estado en su ánimo "generar falsas expectativas".



"Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o de una niña", expuso.



Finalmente, aseguró al pueblo mexicano que "mientras exista la mínima posibilidad de que haya alguien con vida", la institución lo seguirá buscando con la misma entrega.