Fuerte cruce entre Melina Lezcano y Joel Ledesma en TV

Días atrás, Melina Lezcano, cantante de Agapornis, tuvo una fuerte discusión con su bailarín, Joel Ledesma, y exigió que lo saquen de equipo. Este jueves, se cruzaron en el piso del Bailando y se dijeron de todo. ¡Hasta Pampita se metió!

Tras el pedido de la cantante, y aunque no quedó claro el motivo, el escándalo se instaló de inmediato. Ella afirma que pasaron muchas cosas tras bambalinas que la angustiaron durante mucho tiempo pero que no puede contarlas.

Este jueves, Lezcano y Ledesema se vieron cara a cara en la pista y terminaron discutiendo por el pedido de la vocalista de Agapornis.

“No me sentía cómoda, no había conexión. Joel es una excelente persona y un excelente bailarín, yo eso no tengo nada que decirle. Pero me sentía muy incómoda a la hora de bailar. Aguanté hasta donde pude”, explicó Melina.

Rápidamente, Moria Casán salió al cruce y aseguró que la cantante discrimina al bailarín. “Y si el que viene no te gusta y no hay química en la piel que pasa mi amor? Porque entonces los demás que tienen que decir?”, le recriminó.

Tras ser consultado por Marcelo Tinelli, el bailarín se mostró sorprendido y confesó que la noticia le cayó “como un balde de agua fría”. “Nosotros nos llevábamos bien, eso me sorprendió”, dijo. Y agregó, enojado: “Estamos a mitad del certamen y ahora te das cuenta? Teníamos buena relación y podíamos hablar, eso me duele”.

Lo cierto es que a Pampita no le gustó nada la actitud de la cantante y se metió en la pelea. “Uno cuando trabaja se tiene que llevar bien con el que le toca.”

“Lo que pasa es que uno cuando trabaja tiene que llevarse bien con quien le toca… y tenés que aprender a bailar con quién te toca. Acá los miman a todos y tratan de que estén contentos, pero a mí me parece una injusticia. Pero una injusticia con la actitud para la vida“, agregó la jurado, además de advertirle a Melina: “Espero que con el próximo bailarín bailes espectacular porque no sabés la expectativa que tenemos todos los jurados acá…”.

Tras las palabras de Pampita, la cantante se dirigió a Joel y le dijo: “No puedo creer lo que decís acá, vos sabés perfectamente lo que pasó entre vos y yo, sabés perfectamente lo que pasó el fin de semana… que hizo detonar mi decisión”. “No, no lo sé, decilo”, respondió el bailarín. “No lo voy a decir, no me corresponde”, tiró Melina.

Luego, la rubia explotó y arremetió contra su ahora exbailarín porque “a vos te chupan huevo los perros y te chupa un huevo el sueño. No te importa nada.”

La cantante terminó, una vez más, llorando desconsolada en la pista.



Fotos: Jorge Luengo-Ideas del Sur