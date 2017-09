Guillermina Valdés: “Marcelo me dijo, ‘¡qué quilombo armaste!”

No esperaba tanta repercusión, pero luego del enigmático tuit que escribió, los rumores se dispararon, se mencionó el nombre de Pampita como responsable de la tormenta, y Guillermina Valdés tuvo que salir a aclarar la situación.

“Me equivoqué, uno a veces manda un tuit y después no puede creer lo que genera. Mi mamá y mis amigos me dijeron ‘para qué escribiste eso, vos no sos así’. Es un pensamiento que tuve y lo trasladé a una red social como quien puede decir me gusta el helado de dulce de leche“, explicó la modelo y empresaria en Nosotros a la Mañana, y agregó: “No hay ningún nombre propio“.

En ese sentido, a Guillermina le preguntaron qué le había dicho Marcelo Tinelli al respecto, y la rubia fue sincera: “Unas horas después me dijo ‘qué quilombo armaste, ¿por qué tuiteaste eso?’ Y me dijo que no lo borre porque iba a ser peor“.