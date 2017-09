Para CFK, el Gobierno usa a Nisman como "bomba de humo"

La ex mandataria además insistió en exhortar al presidente a conceder un "reportaje abierto". Y agregó: "¿Se animará? No creo, que me lo demuestre".

La ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández calificó de un "disparate mayúsculo" la apreciación de la diputada Elisa Carrió acerca de que al fiscal Alberto Nisman "lo mató" el gobierno kirchnerista, y juzgó que esas declaraciones son una "inmensa bomba de humo" para "ocultar" el caso por la desaparición de Santiago Maldonado.

"Me parece un disparate mayúsculo", aseveró la ex jefa de Estado cuando se le preguntó sobre expresiones de Carrió, quien consideró que "fue el gobierno de Cristina Kirchner el que mató a Nisman", el fiscal federal que fue encontrado muerto unos pocos días antes de denunciar a la ex presidenta por "encubrimiento" a Irán en el ataque a la AMIA.

Cristina Kirchner denunció que las palabras de la candidata a diputada nacional y socia de Cambiemos "es una bomba de humo para ocultar el caso de Santiago Maldonado" teniendo en cuenta, dijo, que "la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al Gobierno es '¿dónde está Santiago Maldonado?'".

"Esa es la pregunta que deben responder", abundó, en declaraciones a radio AM 750.

Críticas al gobierno y desafío a Macri

La ex mandataria y candidata a senadora Cristina Fernández desafió al presidente Mauricio Macri a someterse a un "reportaje abierto" y "en vivo" con referentes opositores como el periodista Roberto Navarro o el columnista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, y se preguntó si realmente "se animará" a ello.

"¿El presidente se animará a un reportaje en vivo con Navarro, con Verbitsky?", interrogó la ex jefa del Estado, e inquirió también si a otras sendas entrevistas -que no deberían tener "preguntas arregladas de antemano", según advirtió-, se animarán la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, o sus adversarios de Cambiemos en ese distrito, Esteban Bullrich y Gladys González.

En declaraciones a radio AM 750, tras recordar que ella misma brindó recientemente una entrevista al periodista Luis Novaresio, la ex presidenta insistió en exhortar a Macri a conceder un "reportaje abierto": "¿Se animará? No creo, que me lo demuestre", enfatizó.

También advirtió que el gobierno nacional "tiene un blindaje mediático total" y denunció que la Casa Rosada busca el "ahogo financiero de los medios con voz disidente".

En este sentido habló de "mentira pública bajo la forma de propaganda" y se preguntó: "¿Alguien se imagina como sería este gobierno sin el blindaje mediático?".

La primera candidata a senadora de Unión Ciudadana en la provincia de Buenos Aires además calificó a Macri como "un presidente más de spot publicitario que de gestión" y advirtió que los ministros tampoco trabajan.

"Ninguno trabaja, excepto (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo. Hay que reconocerle que está todo el día trabajando, emitiendo deuda", ironizó la ex mandataria.