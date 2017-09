El desafío de Cristina contra Macri

La ex mandataria insistió en exhortar al presidente a conceder un "reportaje abierto". Y agregó: "¿Se animará? No creo, que me lo demuestre".

La ex mandataria y candidata a senadora Cristina Fernández desafió al presidente Mauricio Macri a someterse a un "reportaje abierto" y "en vivo" con referentes opositores como el periodista Roberto Navarro o el columnista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, y se preguntó si realmente "se animará" a ello.

"¿El presidente se animará a un reportaje en vivo con Navarro, con Verbitsky?", interrogó la ex jefa del Estado, e inquirió también si a otras sendas entrevistas -que no deberían tener "preguntas arregladas de antemano", según advirtió-, se animarán la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, o sus adversarios de Cambiemos en ese distrito, Esteban Bullrich y Gladys González.

En declaraciones a radio AM 750, tras recordar que ella misma brindó recientemente una entrevista al periodista Luis Novaresio, la ex presidenta insistió en exhortar a Macri a conceder un "reportaje abierto": "¿Se animará? No creo, que me lo demuestre", enfatizó.

También advirtió que el gobierno nacional "tiene un blindaje mediático total" y denunció que la Casa Rosada busca el "ahogo financiero de los medios con voz disidente".

En este sentido habló de "mentira pública bajo la forma de propaganda" y se preguntó: "¿Alguien se imagina como sería este gobierno sin el blindaje mediático?".

La primera candidata a senadora de Unión Ciudadana en la provincia de Buenos Aires además calificó a Macri como "un presidente más de spot publicitario que de gestión" y advirtió que los ministros tampoco trabajan.

"Ninguno trabaja, excepto (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo. Hay que reconocerle que está todo el día trabajando, emitiendo deuda", ironizó la ex mandataria.