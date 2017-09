Así viven la espera las familias que buscan adoptar en Mendoza

Entre las 500 familias que esperan en Mendoza la posibilidad de adoptar, varios de ellos se encuentran en la última instancia del proceso, aguardando que desde el Registro Único de Adopción les anuncien que alguien los necesita.

Sin embargo, esa espera puede ser abrumadora, al punto de demorar poco menos de diez años en algunos casos. Mientras que unos 70 chicos ya están en situación de adoptabilidad, estos adultos tienen diversos proyectos familiares, que van desde bebés hasta niños con distintas problemáticas.

Informarse y formarse

Ivana Indovino busca formar una familia monoparental y está dentro del grupo informal de aspirantes que ya están en la lista definitiva. La mujer contó que a medida que la persona va creciendo y cambiando, también lo hace su proyecto.

"Yo inicié este camino hace 3 años, me anoté para alguien de entre 2 y 6 años; después aumenté a 8", relató. Mientras aguarda, charla y ocasionalmente se reúne con personas que están en su misma etapa.

"Es muy positivo: se puede contener al que le fue mal con alguna vinculación, animar a los nuevos o emocionarse con los que ya adoptaron", indicó.

Por su parte, Sonia Vargas aseguró que también es enriquecedor observar la diversidad de proyectos que hay, tanto desde el lado de padres como de disponibilidad para adoptar. "El proceso es más bonito teniendo gente que está pasando por lo mismo alrededor", aclaró.

Los aspirantes se encuentran en una "espera activa" en la que aprovechan para concientizarse más sobre el tema, informarse y prepararse para cuando puedan recibir a sus hijos adoptivos. Incluso intercambian libros y consejos de crianza.

Rodeados de mitos

Entre las entrevistas que se realizan al anotarse en el registro, las familias deben especificar si desean un niño o niña, especificando rango de edad, sexo, raza y si aceptan cierto tipo de enfermedad o discapacidad.

Vargas explicó que en muchos casos, esto se percibe de dos maneras: egoísmo o altruísmo. Para unos, los aspirantes deberían elegir a cualquier menor disponible, mientras que otros consideran que se trata de un acto de caridad. Ambas posturas se basan en el desconocimiento.

"No todos eligen adoptar porque agotan las opciones: esta es la única forma que yo entiendo de ser mamá. Al principio pensé el proyecto en pareja, después me separé y seguí la idea sola. Tiene que ver con el proyecto de vida que se elige", señaló.

Vargas añadió que tampoco se trata de caridad. "Esto no es algo filantrópico o solidario, yo no voy a ser mamá si no es porque me llaman: así lo elegí".

En este punto también coincidió el padre de una bebé que fue adoptada a principio de año y prefirió no dar a conocer su identidad. Luego de 10 años, él y su mujer formaron una familia por adopción. "Es una necesidad mutua, no se trata de que soy bueno y quiero un chico para adoptar, se trata de querer un hijo a quien amar, así como el chico quiere una familia por lo mismo", señaló.

Un punto controversial suele ser la familia de origen de un chico. "Muchos tienen el pensamiento de que es cruel dar a alguien en adopción cuando es no deseado o no se lo puede mantener: es todo lo contrario. También es un acto de amor. Dar en adopción es permitir que nazca una familia", expresó el hombre, quien ya se encuentra en un nuevo proceso para adoptar.