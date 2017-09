Comienza el juicio por la violación y el asesinato de Micaela García

La Cámara del Crimen de Gualeguay inicia este jueves el juicio por el secuestro, violación y femicidio de la joven Micaela García, perpetrado en esta ciudad entrerriana en abril, cuyas audiencias se prolongarán hasta mediados de octubre.

El tribunal, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, aceptó el pedido del abogado Jorge Impini en nombre de la familia y no se permitirá el ingreso de público ni del periodismo.

La Justicia citó a 57 testigos para declarar ante el tribunal del juicio.

Los acusados

Los acusados de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio" son Sebastián Wagner, de 30 años, condenado por dos casos de violación; su hijastro Gabriel Otero, de 21; y Néstor Pavón, de 35, dueño del lavadero de autos donde trabajaba Wagner.

Micaela García, que salía de un boliche de Gualeguay en la madrugada del sábado 1ro. de abril, fue seguida por un automóvil, luego secuestrada, violada y asesinada, y su cuerpo apareció una semana después.

Fabián Ecohsor, pareja de la madre de Wagner, que lo ayudó a ocultarse en Buenos Aires después del hecho, fue condenado a dos años y medio de prisión efectiva por encubrimiento, en el marco de un juicio abreviado.

Wagner se encuentra detenido en la cárcel de Federal, al norte de la provincia; Ecohsor cumple su condena en la unidad penal número 2 de Gualeguaychú; Pavón se encuentra bajo arresto en Gualeguay; y Gabriel Otero, hijo de Norma González, la pareja de Wagner, espera el juicio en libertad en su casa de Gualeguay.

El abogado Andrés Carvajal, defensor del imputado Néstor Pavón, dijo hoy que "Wagner y Micaela habían salido algunas veces", al citar expresiones de Sebastián Wagner, quien confesó haber participado en el crimen.

Respecto de Pavón, el abogado Carvajal sostuvo que "no hay pruebas para acusarlo. La imputación es muy complicada pero veremos qué tienen para responsabilizarlo".

Carvajal aseguró que "Wagner no fue el único autor del hecho y lo digo a título personal. Creo que ha habido otra gente que sabe lo que ocurrió y que ha tenido participación, pero no Pavón y Otero, que entre sí no tenían relación alguna. Es lo que yo creo a título personal".

El abogado, en declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú, consideró que "en el juicio no se va a saber lo que realmente pasó, aunque lo que quedará acreditada es la no participación de Pavón en el hecho y que no encubrió".