Censuraron a La Abeja Maya por mostrar un pene oculto en una escena

La plataforma Netflix retiró un episodio de la serie de dibujos animados La Abeja Maya 3D, tras la queja de una madre que se dio cuenta de que aparecía la silueta de un pene en uno de los capítulos de la serie. Exactamente, en el número 35.

Chey Robinson, denunció la aparición de una imagen fálica grabada en un árbol a través de la red social Facebook. De la noticia se hizo eco más tarde el periódico británico The Mirror. En la actualidad, la plataforma cuenta con 39 capítulos de la serie. Ahora, la temporada salta del capítulo 34 al 36.

La madre escribió indignada en Facebook: “Mi hijo no necesita exponerse a este tipo de imágenes”. “Por favor, sean cuidadosos con lo que ven nuestros hijos, yo no edité esta imagen”, aseguraba.



“En el capítulo 35 de la primera temporada de La Abeja Maya hay algo que en absoluto deberían ver nuestros hijos. Estoy muy descontenta por ello, no hay ninguna razón para que nuestros hijos vean algo así. No se sabe si van a hacer algo al respecto o no, pero no existe ninguna razón por la que se tenga que ver esto en televisión”, argumentaba.

Tras las quejas, Netflix decidió retirar el capítulo, una posibilidad sería editar la escena para eliminar la imagen, pero "al no ser una producción propia de la plataforma, quitar la secuencia sería complicado, ya que es un contenido sindicado", explicó desde Netflix España a El País.

La serie fue creada por de Studio100 Animation, que por el momento no ha dado ninguna explicación sobre el dibujo.

La Abeja Maya está basada en el libro alemán titulado Las Aventuras de la Abeja Maya, del que también se han hecho películas y cómics. Esta nueva versión es un remake de la serie que se hizo en 1975, y se estrenó en 2012.

Fuente: El País