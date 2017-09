Quemarse: otra peligrosa moda que se vuelve viral

La Ballena Azul está siendo reemplazada por la moda de tirarse agua hirviendo en la cara, un nuevo y peligroso reto viral se expande sin control por las redes sociales.

Se trata del #IceAndSaltChallenge, o "desafío de hielo y sal", una prueba para ver quién aguanta más el dolor que provocan las quemaduras y que cada vez se cobra más víctimas a nivel mundial.

did the salt and ice Challenge so dumb of me #SaltandiceChallenge pic.twitter.com/bBJOZHiAAu