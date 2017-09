Ayudar al otro en medio del caos

Lo que vive México por estas horas no escapa de la realidad sobre lo que puede volver a ocurrir por este lado del continente. Mendoza siempre está expectante ante un fuerte movimiento telúrico, pero no siempre preparada, en todo sentido. Pues bien, se hace necesario que los ciudadanos también sean parte de esta alerta, no sólo con información, concientización y mochila de primeros auxilios en mano, sino, sobre todo, con predisposición para ayudar al otro. Lo que han demostrado los mexicanos es una gran muestra de solidaridad para con sus compatriotas, en medio del caos. De ahí la importancia de imitar este accionar para que el dolor y el impacto sean más leves, menos traumáticos. La unión hace a la fuerza. Esto debe ir acompañado, además, por un Estado presente y comprometido en brindar todos los servicios básicos y las herramientas para estar a la altura de las circunstancias frente a una catástrofe.