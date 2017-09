"Roberto Navarro es un patotero profesional”

Baby Etchecopar no quiso quedarse afuera y opinó sobre la escandalosa desvinculación de Roberto Navarro de C5N y Radio 10.

Navarro tuvo una fuerte discusión con las autoridades del canal, después de haber acusado a los directivos de querer censurarlo. Luego de haber sido despedido, el periodista responsabilizó al Gobierno por la situación.

Tras sus dichos, Indalo explicó que la desvinculación del periodista se debió a “graves faltas cometidas y reñidas con la normal convivencia que debe existir en el ambiente de trabajo y agravadas con las actitudes de indisciplina y falta de respeto hacia sus pares y sus superiores jerárquicos.”

Enterado, Baby Etchecopar opinó sobre el tema. “Yo voté a Mauricio Macri para tener libertad de expresión y que no haya una sola oreja. Trabajé con Federico Maya, trabajé en C5N, hice reportajes profundos y nunca tuve tanta libertad en este medio desde que lo maneja Fabián De Sousa, Cristóbal López y todos los gerentes“, aseguró Baby, negando que exista la censura en ese canal.

Luego, refiriéndose a Navarro, disparó: “Yo no lo quiero y nunca lo respeté como compañero y periodista. No me merece ningún respeto. Es un patotero profesional diciendo que los censuraron y no, mentira. Y mirá que yo hablé más fuerte, pero no tendenciosamente porque no recibí sobres. Este es un medio completamente libre”, tiró deslizando que Roberto recibió sobres.

Después de contar que jamás tuvo problemas de ningún tipo con la empresa, Baby dijo: “Por eso, cuando siento que se los agrade, tengo la obligación moral de usar el micrófono para explicarle a la gente que nadie censura a nadie en esta radio ni en ese canal, cada uno dice lo que se le canta el culo”.

Y aclaró: “Ahora, si hacés negocios con la opinión, si ibas a Casa de Gobierno a buscar los sobres, no podés decir que te censuran el día que no te deja hablar algo. El que trabajó censurado es él, que recibió órdenes de Oscar Parrilli y de Casa de Gobierno, que junto a Parrilli y Máximo Kirchner me realizaron una movida para prender fuegos los teatros, que me trajo la loca a hacer escraches a la puerta“.

Por último, Baby le advirtió a Navarro: “Todavía nos queda un round pendiente, pero no acá en los medios“.

Cabe recordar que en abril se viralizó un video que mostraba una pelea en los estudios de Radio 10 con Baby.