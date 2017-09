El cantante de Salta la Banca negó las denuncias de abuso

Santiago Aysine, vocalista de la banda Salta la Banca, negó las acusaciones de abuso que realizaron al menos cuatro jóvenes en la red. Todas usaron Twitter para contar lo que habían vivido con el cantante.

Varias jóvenes usaron la red para denunciar el abuso que sufrieron de parte de Aysine, líder de la banda “Salta la Banca”.

“Y así como hizo conmigo, pasó con otras pibas en diferentes noches. Lo naturalicé mucho tiempo porque fue algo mínimo y también porque era menor y creía que la que estaba mal era yo por estar ahí cuando no se podía”, escribió @_SoleMerk2.

@callmeflorsi también denunció a Aysine y publicó un supuesto audio del cantante donde le dice que le va a conseguir una acreditación a un show y le preguntaba cómo hacía para “acreditarla en su hotel”.

En tanto @Rocioo_lpda, denunció a Santiago Maggi (tecladista de Salta la Banca) y Juanjo Gaspari (guitarrista de la banda). Santiago le propuso tirarle champagne en su escote y que un amigo tomara de ahí. Ella se negó pero el tecladista la agarró del brazo y la obligó. Tras varios intentos de zafarse y que él la agarrara del brazo, la joven logró irse pero contó: “me molestó toda la noche”.

Con las redes sociales enardecidas contra él, Aysine dialogó con el ciclo “Vergüenza Ajena”, de Rock and Pop Córdoba, y realizó su descargo.

“Claramente esto empezó con una acusación falsa, de alguien que no conozco, y que no pasó. Hay tanta saña porque en esa acusación dicen que en principio quise robar un beso y es algo que no hice casi nunca en mi vida. Y segundo, tocar a alguien es una pavada gigante también. Por otra parte es que se me trata como un idiota por creer que puedo hacer una cosa así en público, me parece que es algo ridículo porque ya no sólo sería un abusar sino que sería un tarado”, expresó el líder de Salta la Banca.

“Me tomó por sorpresa, pero me pareció una locura. Yo creo que hoy en día hay que preservar a las víctimas. Las mujeres tienen que decir un montón de cosas, salir a denunciar y yo creo en todo esto que está pasando con la mujer, estoy abierto al debate, nunca me hice el boludo y no lo voy a hacer ahora. No soy un abusador, jamás lo fui. Y todo lo que hice en mi vida fue consensuado. El resto lo resolveré con el tiempo”, agregó.

Luego analizó: “Creo que es un momento en el que es necesario que las mujeres digan cosas y caí en la volteada. Hay también un sensacionalismo con el tema. Nunca he sido una persona machista desde lo verbal. He peleado y he sido agresivo como cualquiera cuando me peleo, pero eso no contempla el sexo. Esto lo que hizo fue levantar mucha tierra. Creo que está bien, hay que escuchar a las víctimas y yo tendré que salir a negarlo porque son cosas que nunca pasaron. Nunca en mi vida he abusado de alguien“.

Por último, el ex novio de Eugenia Tobal dijo: “Me parece que es un momento de mierda para mi, pero supongo que también lo es para las pibas que sintieron eso evidentemente, porque si están diciendo esto es porque sintieron que esto pasó“, concluyó, además de volver a negar las acusaciones.

Escuchá la entrevista a Santiago Aysine.