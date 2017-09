Rajoy a los independentistas: "Regresen a la ley y la democracia"

El presidente de España pidió que den marcha atrás al referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre ya que, "no tienen ninguna legitimidad".

El presidente de España, Mariano Rajoy, pidió este viernes a los independentistas catalanes que "regresen a la ley y a la democracia" y que den marcha atrás al referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre ya que, "no tienen ninguna legitimidad".



En una comparecencia institucional, Rajoy pidió a los responsables del Gobierno regional de Cataluña que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar", porque "nunca fue legal y legítimo" y ahora no es más que "una quimera imposible".



Las palabras del jefe del Ejecutivo español (PP, centroderecha) cerraron una jornada marcada por la detención de catorce altos cargos de la administración catalana, que elevó la tensión política en el país y sacó a la calle a cientos de partidarios de la independencia.