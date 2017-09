Forlán defendió a Cavani y atacó a Dani Alves

La discusión entre Neymar y Edinson Cavani generó un revuelo enorme no solo en el vestuario del París Saint-Germain sino también en el mundo del fútbol en general, ya que son cada vez más las voces que opinan sobre esta situación y hasta se habla de complot contra el delantero uruguayo para marginarlo del equipo. Al otro día del partido, Dani Alves intentó poner paños fríos con una broma que no sacó el foco del conflicto original: ¿quién es el líder futbolístico del equipo?

Quien se sumó a la polémica en las últimas horas es Diego Forlán, el mítico delantero uruguayo actualmente retirado. "Me parece que no tiene sentido que Dani Alves vaya, le saque la pelota a Cavani y se la de aNeymar. Es como si fuera un pollerudo. Sinceramente, no va", disparó el exgoleador de Atlético de Madrid, entre otros, en diálogo con Sport 890.

"Neymar a Messi no se lo hubiese hecho: eso da bronca. Egos hay en todos lados. Pero debe haber un respeto a Cavani. Es el goleador del PSG", afirmó Forlán. Se dijo que la marcha de Neymar del Barcelona era para no continuar a la sombra de Lionel Messi y si bien al arribar al PSG le dieron la 10 y todos los hinchas quedaron enamorados de él, el brasileño no tuvo en cuenta que Cavani tiene mucha ascendencia en el vestuario y se hará respetar. Al menos durante la próxima temporada, ambos deberán convivir y conectarse lo mejor posible para poder llevar al club francés a la cima. En el próximo mercado de pases se develará si realmente hay un conflicto entre ellos o no.