MFW: ¡Dos días viviendo la mejor moda argentina!

Llega la Primavera y con ella, Mendoza se viste de moda y tendencia. Y es que la semana más fashionista de la provincia se vivió a pleno con las mejores propuestas de las marcas femeninas más amadas por las argentinas.

Durante los dos días de desfiles -realizados entre el 19 y el 20 de septiembre-, asistieron más de 1300 personas, entre quienes se encontraron, además del público general-, fashion bloggers, prensa especializada en moda e imagen, como así también importantes celebrities como fue la presencia de las actrices Agustina Cherri y la mendocina, Agustina Cordova.

Así, la séptima edición del Mendoza Fashion Week comenzó con una jornada por demás ¡impresionante! en donde la playa subterránea del shopping fue esta vez, el escenario escogido para la realización de los tradicionales desfiles que disfrutaron las mendocinas.

Mujeres de ElSol.com.ar te acerca toda la cobertura de estos dos días en donde la moda fue la protagonista absoluta. ¡No te lo pierdas!

Todo el glam y las tendencias que deslumbraron la pasarela

La pasarela del #MFWeek permite año tras año, ver los adelantos que servirán de inspiración para los looks primaverales y estivales como así también saber de los nuevos cortes, diseños y estilos que vienen o cuáles regresan, y tener una idea de la paleta de colores que se ven en las propuestas de las diferentes marcas.

Es una tendencia ya probada en otras ciudades del mundo, buscar el factor “sorpresa” en los invitados, organizando desfiles en lugares por demás, poco convencionales. Siguiendo esta idea, Mendoza Plaza Shopping buscó un estilo 100% urbano dado por el moderno y minimalista entorno de luces, cemento, grafitis de neón y señales de tránsito que aportó una locación fuera de lo común como fue su playa subterránea, y desde allí, las invitadas disfrutaron de la gran apertura de este evento.

La playa subterránea del centro comercial se transformó en una pasarela de vanguardia.

Un inicio de luxe

Inspirada en una mujer como siempre muy ecléctica, la colección Primavera Verano '18 de CHER dio inicio a la Semana de la Moda mendocina buscando en su desfile, demostrar cómo esta marca apunta a vestir la diversidad femenina a través de un despliegue de texturas que reflejan un choque de mundos. Bordados y estampas en colores estridentes y pasteles fueron el eje de la colección.

Asimismo, las líneas también sumaron glam y femineidad a su pasada. De esta manera, el verano de CHER reluce los clásicos de la marca como son las prendas oversized, la sastrería masculina y piezas atemporales en materiales nobles. Cropped tops, chaquetas, shorts y vestidos con hombros al descubierto se incorporan en texturas innovadoras como el cuero, poplin, seda, lentejuelas y tachas.

¡Mirá el desfile completo!

Ay Not Dead

Apostando a sus típicos look urbanos juveniles, la colección de Ay Not Dead para esta Primavera Verano, mostró muchas de las tendencias que serán “it” esta temporada. Remeras básicas lisas o con impresiones, temática con mapas o tigres, top de crepe o lycra, bodys lisos con variados recortes combinados con short de cintura elastizadas, pantalones engomados, jeans básicos o pantalones de vestir tiro alto con terminación crop pant, capri o recta, fueron parte de la propuesta presentada. También para los días más frescos hay buzos joggins de acabado rústico con volados y apliques bordados.

Desiderata, esta marca de indumentaria femenina con una personalidad propia, mostró una colección inspirada en una mujer actual contemplando las últimas tendencias, logrando así prendas de diseño y calidad.

Se pudieron ver estampados con muchas flores, sastrería con un espíritu free cool net y una verdadera reivindicación del minimal con mirada absolutamente feminista. Los metales también cobraron protagonismo.

Buscando la impronta del rock, el denim se presentó con tipologías como el chupin, el pantalón oxford y el pantacourt, con diferentes lavados, roturas y detalles como bordados y tachas.

Portsaid

Esta marca también sumó su colección primavera verano 2018 al #MFWeek. Reconocida por una sastrería impecable, cada temporada propone outfits femeninos con un estilo urbano, elegante y súper clásicos sin por ello dejar de lado las tendencias que hacen de la mujer Portsaid, una fémina muy chic.

Camisas tipo vestido a rayas, pantalones de vestir, crop pants y palazzos ideales para una salida formal o para ir a la oficina, combinándolo con una camisa y un blazer. Para algo más casual, la marca propuso jeans chupines en un amplio abanico de colores en donde remeras básicas o blusas estampadas los acompañan a la perfección.

Para completar la grilla, marcas como Lazaro con Loggia y Paruolo también tuvieron lugar en el #MFWeek. Mostrando zapatos y carteras, estas marcas no fueron ajenas a las tendencias que se impondrán esta temporada SS’18 presentando variedades de texturas, colores y estilos, tanto para sandalias, sleepers, chatitas y zapatillas.

Por su parte los colores como verdes, azules, pasteles y el clásico binomio blanco y negro, fueron el soporte de bolsos, mochilas, y carteras que esta temporada harán furor absoluto en los outfits de las mendocinas.

Rapsodia

El final del primer día del #MFWeek fue para una marca que sin duda, posee todo un estilo propio para la mujer joven, bohemia, romántica, rocker, femenina y con una fuerte actitud de vanguardia: Rapsodia.

Con una gran variedad de prendas como blusas y camisas de lino, gasa, crepe, broderi o gabardina con bordados en hilos, lentejuelas o piedras y apliques de puntilla, encaje o guardas, la marca recibió los aplausos de las invitadas a este gran evento de moda. Los vestidos cortos y largos para el día con estampas exclusivas pasando por las camperas de cueros (ideales para los días más frescos), chaquetas bordadas, y gran cantidad de diseños en kimonos que acompañaron trajes de baño enterizos y bikinis.

En cuanto al color sobresalieron el nude acompañado por el blanco, negro, celeste y dorado.

La moda “made in Mza” brilló en MFW

El talento mendocino también tuvo su lugar en la pasarela de #MFWeek a través de las colecciones de estación de las marcas Blac Le Cat, Valquiria y Al Raz ganadoras del 1° y 2° puesto durante la edición 2016 del concurso Semillero MFW.

Paralelamente, y durante la segunda jornada (miércoles), los ganadores de la edición de este año, también tuvieron la posibilidad de mostrar su arte en escena.

Blac Le Cat, ganadores del 1° premio en el concurso Semillero MFW edición 2016

Al Raz

Valquiriah

"Sine Qua Non" la marcaa que resultara ganadora en el concurso Semillero MFW 2017. Bajo el nombre de "Sirena", Daniela Ferri, la joven diseñadora mostrpo su creación durante la segunda jornada.

¡Aplausos por la iniciativa! Moda, diseño e inclusión en el #MFWeek

¡Un cierre con más moda!

Como era de prever, el último día del #MFWeek deslumbró con la pasarela a través de marcas como Tucci, Silenzio, Sweet, Markova, Eva Miller, Petite Maison y Jazmin Chebar.

Jazmin Chebar fue la encargada de abrir el último día del #MFWeek. Súper chic, canchera y de gran calidad fue el desfile que se presentó ante el gran público asistente. ¿La propuesta? Como siempre híper femenina, llena de colores y con texturas ideales para los días cálidos.

Prints y colores dieron vida a este desfile con prendas de estilo “lúdico”. Durante el desfile, las modelos lucieron faldas cortas con volados o al cuerpo y largo medio; pantalones anchos que suben encima del tobillo, marcan la cintura con lazo y se llevan con tops; los pantalones simil cuero y oxford también seguirán muy vigentes combinándolos con una remera para algo relajado; una camisa o blusa con brillos para algo más sofisticado.

La paleta de colores es muy amplia, además de los clásicos neutros negro, blanco y azul, sobresalen colores tonos intensos de rojo, verde y fucsia.

Silenzio, Markova y Sweet en el Mendoza Fashion Week

Finalmente, Tucci fue quien tuvo a cargo realizar el desfile cierre de la edición 7 del Mendoza Fashion Week.

Fiel a su estilo urbano, desestructurado y moderno, el desfile marcó tendencias muy "mediterráneas" que sin duda remiten a postales en las islas griegas. Rayas, blancos, celestes, se funden el camisolas, bermudas y vestidos. Asimismo, los detalles cobran gran importancia como son los volados, el volumen en mangas off the shoulders. ¡Todo es fresco y absolutamente femenino!

¡Mirá el desfile!

Sin duda que septiembre es el mes de la moda y no solo las ciudades símbolos de tendencias fashionistas como Milan, Paris, New York, Barcelona o Madrid, brillan con sus propuestas. Mendoza también ha sabido posicionarse dentro de estos verdaderos epicentros trendy del mundo, sumándose no solo como la Tierra del Malbec sino como una de las provincias que más apuestan por la moda local y nacional. Solo quedará esperar la propuesta con la cual #MFWeek nos soprenderá el próximo año. ¡Hasta entonces!