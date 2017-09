Crimen de Candela: condenaron a prisión perpetua a dos acusados

Los tres hombres enjuiciados por el secuestro y homicidio en 2011 de la niña Candela Sol Rodríguez, de 11 años, fueron condenados a prisión perpetua y a 4 años de cárcel, en el caso del acusado que fue considerado como partícipe secundario.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón declaró a Hugo Elvio Bermúdez (56) y Leonardo Daniel Jara (37) coautores del delito de "privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte" y los condenó a prision perpetua.

A Gabriel Fabián Gómez (45) lo encontró culpable como participe secundario de la privación ilegal de la libertad de la criatura y le impuso cuatro años de prisión.



Los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera resolvieron que Gómez deberá pernoctar en su domicilio y no podrá ausentarse del mismo durante más de 24 horas, a la vez que tendrá que presentarse en el tribunal una vez al mes.

"Fueron seis años diciendo la verdad y hoy se hizo justicia. Hoy me voy a llorar tranquila y a descansar con mis hijos, ahora puedo descansar en paz", aseguró la madre de Candela tras escuchar el fallo.

Sin embargo, aclaró que "falta mucha gente" que -según ella- estuvo involucrada en el crimen de Candela: "Nunca la buscaron, estuvo nueve días viva, esperando que la rescaten, hubo complicidades de la Policía, de la política. Si estuvo no hubiera sido así, Candela estaría viva y yo no tendría que estar acá seis años después", denunció.

"Esto es cerrar una etapa y bueno, después seguiremos, vamos a seguir juntando fuerzas para que caigan los que faltan", añadió.

"Lo que está, está, y yo no soy jueza ni fiscal, soy una mamá que pedía justicia y hoy parte de esa justicia se cumplió. Sufrí mucho maltrato de la fiscalía pero los jueces siempre fueron ejemplares", dijo entre lágrimas.

Además, la mujer explicó: "La verdad es que no sé ni cómo estoy parada acá, hace seis años que lucho, hace seis años que no vivo, pero me nutro y me rodeo de gente buena y linda, que me quiere y me apoya, busco las cosas positivas, porque si no, no podría estar acá".

"Hoy Cande me ayudó, está acá conmigo y sé que debe estar feliz porque su mamá se lo prometió, cuando la encontré tirada en ese basural, le prometí que se iba a hacer justicia", concluyó.