Impactante chat de Celia Fuentes: ¿la razón del suicidio?

Se conoció una charla de WhatsApp entre la modelo española y Eva Bargiela, ex de Moyano, en la que le confiesa que pensó en "morir", y que se le venía "el mundo encima".

Tras conocerse la noticia de la muerte de Celia Fuentes, la modelo española que había revelado un affaire con Facundo Moyano mientras el político salía con Eva Bargiela, apareció un chat de hace unos días que podría servir para encontrar las razones por las que decidió quitarse la vida.

La charla por whastapp es de Celia con la mismísima Bargiela, y allí la española lanzó varias frases que hoy toman otra connotación. “Más que nada te escribo porque me acaban de romper el corazón“, comienza la charla.

“Otra persona, no él, y he pensado en querer morir. Y tu tienes una fuerza que ojalá yo tuviera, pero se me viene el mundo encima“, termina el mensaje de Celia que dio a conocer el portal Primicias Ya.