Quién era Celia Fuentes, la modelo española que se suicidó

Hace unas semanas, Celia Fuentes, una modelo española, revelaba que había conocido a Facundo Moyano en abril, en Madrid, y que había intentado seducirla. En esa oportunidad, la mujer publicó todos los chats que tuvo con el político.

Este miércoles 20, Celia fue hallada sin vida en su departamento y, según informaron en Nosotros a la Mañana, la joven de 27 años se habría quitado la vida en medio de una fuerte depresión.

"Le dije: '¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que me quieres ver y que vas a venir a Madrid?'. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé. Como político. La verdad no entiendo de política... Pero como hombre a mí me dejó mucho que desear", declaró la joven en una entrevista al referirse a su vínculo con el político.

A quién le gusta dormir la siesta más que a mi? â˜í ¼í¿¼â˜í ¼í¿¼â˜í ¼í¿¼â˜í ¼í¿¼ í ½í³¸: @danphto Una publicación compartida por Celia Fuentes (@celfc) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:55 PDT

Además de ser modelo e influencer, Fuentes fue una de las participantes más polémicas del reality español Quiero Ser, conducido por Sara Carbonero, ya que su abandono voluntario fue conflictivo.

Su última aparición pública se produjo la semana pasada en la fiesta de YoDona, donde varios testigos aseguran que durante el evento se la veía «aparentemente bien».

Gracias a @yodona por contar otro año más conmigo para la PRE fiesta #MBFWM ♥️. Vestido: @houseofcbes Makeup : @ray.glez Una publicación compartida por Celia Fuentes (@celfc) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 3:35 PDT