Se suicidó la modelo que tuvo un romance con Facundo Moyano

La modelo española, Celia Fuentes, se suicidó. La joven se hizo conocida en nuestro país tras confesar que Facundo Moyano había intentado conquistarla mientras blanqueaba su romance con Nicole Neumann.

Desde España había dicho que tuvo que bloquear al político debido a su insistencia. "Me habló que tenía ganas de verme... Yo ahí no le contesté por Instagram porque lo he bloqueado (de Whatsapp)", decía la joven.

Además, la rubia le había recriminado al diputado nacional que no había blanqueado que estaba en pareja con Eva Bargiela cuando la conoció en abril. Luego, que insistiera en verla durante la escapadita romántica que hizo el fin de semana a Europa con Nicole Neuman.

"Le dije: '¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que quieres ver y que vas a venir a Madrid?'. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé. Como político. La verdad no entiendo de política... Pero como hombre a mí me dejó mucho que desear".