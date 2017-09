Zidane confirmó su renovación con Real Madrid

En la rueda de prensa previa al duelo de mañana ante el Betis, Zidane volvió a hablar sobre su renovación contractual con el Real Madrid. El francés aseguro que es un tema cerrado y que en las próximas semanas estampará la firma para extender su vínculo.'Me encuentro bien. El tema de la renovación ya está hecho, pero eso no significa nada. Importa el día a día y no me veo más allá. Es complicado esto', manifestó Zidane.

El Real Madrid enfrentará al Betis en una nueva jornada de la Liga de España con la obligación de conseguir los primeros tres puntos en condición de local y con la gran novedad del debut liguero de Cristiano Ronaldo tras cumplir con la sanción. 'Estamos contentos de que vuelva y espero que sea la última vez que no le tengamos. A Cristiano le veo feliz, porque lo que le gusta es jugar y estar con sus compañeros. Vuelve a la Liga en casa y sabemos que a todos les gusta jugar en este estadio', sentenció Zinedine Zidane.

El Real Madrid tiene ante sí el reto de convertirse mañana en el equipo con más partidos consecutivos marcando al menos un gol para superar los 73 del Santos de Pelé que igualó en la victoria ante la Real Sociedad.