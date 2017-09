Ruben se lesionó y Montero lo guardará para jugar contra Boca

El delantero de Rosario Central Marco Ruben sufre una distensión intercostal en la parrilla izquierda, por lo que el técnico Paolo Montero no lo incluiría en el equipo que recibirá el domingo a Banfield por la cuarta fecha de la Superliga y lo reservaría para enfrentar el miércoles a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.

"Ruben tuvo anoche (ante Temperley) una distensión intercostal del lado izquierdo, no fue sólo un golpe. Es una lesión que no lo deja afuera del partido del domingo, pero teniendo en cuenta que el miércoles Central tiene un partido por Copa Argentina y además Boca va a llegar con un día más de descanso porque juega el sábado, no sería descabellado que Montero lo guarde para ese partido", comentó a Télam un allegado al cuerpo técnico.

Ruben trabajó esta mañana en forma diferenciada en el Country de Arroyo Seco, junto al delantero Fernando Zampedri, en ejercicios de rehabilitación en bicicleta, a las órdenes del preparador físico Alejandro Mur.

"Zampedri se recupera de un golpe y por eso trabajó en una colchoneta, primero, y en la bicicleta, después, junto a Ruben", reveló un portavoz del plantel "auriazul".

En tanto, el volante ofensivo Gustavo Colman, que anoche jugó los 90 minutos del partido que Central empató 1-1 como visitante de Temperley, es otro de los jugadores que Montero podría preservar para jugar con Boca, mientras evalúa la recuperación del marcador lateral izquierdo Alfonso Parot, quien viene de una molestia muscular que lo dejó afuera del partido que el equipo le ganó a Deportivo Riestra por la Copa Argentina.

Montero evalúa la posibilidad de incluir jugadores como el delantero Maximiliano Lovera o el enganche Leonel Rivas por Colman y del lateral izquierdo Elías Gómez por Parot.

En otro orden, el volante ofensivo Francesco Lo Celso, hermano menor de Giovani, cuyo pase fue adquirido por París Saint Germain, retornó a Central, informó hoy el club en su página oficial.

Francesco Lo Celso hizo las divisiones inferiores en Central y había emigrado a París Saint Germain con Giovani, pero decidió junto a su familia regresar a Central y el club lo recibió "con los brazos abiertos".