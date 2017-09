El mendocino Espinoza será el árbitro del partido más importante

El mendocino Fernando Espinoza dirigirá el encuentro que jugarán el próximo sábado a a las 18.05 Vélez Sarsfield y Boca Juniors, mientras que Diego Abal hará lo mismo en el choque que protagonizarán el día siguiente desde las 18.05 River Plate y Argentinos Juniors, en encuentros por cuarta fecha de la Superliga argentina de fútbol.

La Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino realizó este medio día el sorteo en el cual no fueron incluídos los jueces Fernando Echenique y Nicolás Lamolina.

Los árbitros Lamolina y Echenique fueron "parados" a raíz de sus bajos desempeños en los encuentros Talleres de Córdoba-Vélez Sarsfield y San Martín de San Juan-River Plate, respectivamente, por la tercera fecha del torneo de Primera División.

La programación completa de la cuarta fecha es la siguiente:

Viernes 22 de septiembre:

19.05 Belgrano de Córdoba vs. Tigre, Federico Beligoy

21.05 Patronato de Paraná vs. Atlético Tucumán, Jorge Baliño

Sábado 23 de septiembre:

14.05 Huracán vs. Unión de Santa Fe, Facundo Tello

14.05 Arsenal de Sarandí vs. Temperley, Andrés Merlos

16.15 Chacarita Juniors vs. Talleres de Córdoba, Germán Delfino

18.05 Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors, Fernando Espinoza

20.05 Godoy Cruz de Mendoza vs. Independiente, Patricio Loustau

Domingo 24 de septiembre:

11.05 Colón de Santa Fe vs. Defensa y Justicia, Juan Pablo Pompei

14.05 Olimpo de Bahía Blanca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Dario Herrera

16.05 Rosario Central vs. Banfield, Mauro Vigliano

18.05 River Plate vs. Argentinos Juniors, Diego Abal

20.05 Racing Club vs. San Martín de San Juan, Néstor Pitana.

Lunes 25 de septiembre:

19.05 Lanús vs. Newell's Old Boys, Fernando Rapallini

21.05 Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo, Ariel Penel.