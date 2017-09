Confirmado: Boca-Central, en Mendoza por Copa Argentina

Boca Juniors y Rosario Central abrirán el miércoles de la semana venidera el cuadro de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina de fútbol en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a las 21.10.

La información fue confirmada esta tarde en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con lo que se puso fin a la controversia por el día para desarrollar el cotejo, ya que Boca estaba de acuerdo con el miércoles 27, pero Rosario pretendía postergarlo para otra fecha o, mínimamente, jugarlo 24 horas después: el jueves 28.

Asimismo, quedó confirmado el horario y día del cruce por los octavos de final entre Godoy Cruz y Banfield, que confrontarán el jueves 28 de septiembre a las 17 en el estadio de Instituto de Córdoba.

Los otros cruces por los octavos de final de la Copa Argentina, aún sin fecha de realización, serán River Plate vs. Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe vs. Deportivo Morón, Huracán vs. Vélez Sarsfield, Olimpo de Bahía Blanca vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Belgrano de Córdoba vs. Atlanta o Pacífico de General Alvear (juegan mañana en Caseros) e Independiente o Atlético Tucumán (se enfrentan esta noche en Mendoza) vs. Sarmiento de Junín.

[COPA ARGENTINA] Rosario Central jugará ante Boca el próximo miércoles 27/09 a las 21.10, en Mendoza, por los octavos de final del certamen. — AFA (@afa) 19 de septiembre de 2017