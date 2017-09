Las ventajas de los cítricos

Naranjas, limones, mandarinas, pomelos; todas ellas son espectaculares para comer de forma natural o como jugo, pero además tienen una serie de propiedades que las hacen ideales para todos.

Todos conocemos su elevado contenido en ácido cítrico y vitamina C, que son importantísimos para nuestra salud, pero es que además este tipo de frutas tienen una serie de beneficios que harán de tu cuerpo un sistema todavía más perfecto. A continuación te los contamos.

Aportan vitaminas y minerales: además de la vitamina C de la que ya hemos hablado, los cítricos nos aportan otras como la A, la B1 o la B2. También contienen altas dosis de potasio, cobre y azufre, elementos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Generan tolerancia al esfuerzo: gracias a la vitamina C y los índices glucémicos de estas frutas (que no son de los más altos), generaremos más tolerancia al esfuerzo durante la actividad física. Es en los corredores que realizan más y más largos entrenamientos donde podremos mejorar controlando la ingesta de alimentos ricos en vitamina C.

Protegen el sistema digestivo: los cítricos son alimentos que te ayudarán a cuidar tu sistema digestivo, desinfectando las vías, disolviendo los alimentos, cicatrizando las posibles heridas que se formen y aliviando la acidez de estómago. Vaya, que si te duele la tripa al correr, ya sabes qué tienes que hacer.

Previenen enfermedades como diabetes: en los últimos años, con los elevados consumos de azúcar, la diabetes se ha convertido en una de las enfermedades con más crecimiento en el mundo. Prevenirla es fácil si te alimentas correctamente e introducís los cítricos en tu dieta. Por ejemplo: el zumo de naranja hará que tu páncreas funcione mejor y así controlarás tus niveles de azúcar en sangre.

Nos ayuda a perder peso: un cítrico por las mañanas y en ayunas. Esa es una de las claves para favorecer la quema de grasas y la limpieza del organismo. Y todo gracias a las propiedades laxantes o diuréticas de los cítricos y de los zumos de estos, como el de limón o el de naranja.

Regulan niveles de colesterol: otra ventaja que no conocías, los cítricos también te ayudarán a reducir los niveles de colesterol si los consumís de forma regular. De esta forma estarás previniendo el desarrollo de problemas circulatorios y cardiacos. Y además también controlarás los niveles de ácido úrico.