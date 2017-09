Abel Pintos: “Tener los pies sobre la tierra me permite conectar con el otro”

Abel Pintos es de Bahía Blanca, tiene 32 años, 21 de trayectoria y 11 discos editados. Su humildad y sencillez lo han consolidado como uno de los artistas más importantes del país. Actualmente se encuentra recorriendo Argentina con su nuevo disco “11”, que será presentado el próximo viernes y sábado en el Arena Maipú.

Previo a sus presentaciones dialogó con El Sol acerca de su presente musical, su racionalidad para enfrentar la fama, su vida diaria y su relación con los fans, entre otros temas.

Envuelto en una gira nacional e internacional

Desde hace meses se sube a un avión y no para de visitar ciudades argentinas, latinoamericanas y europeas. Su éxito no tiene límites y, en medio de él, accedió a contar detalles de este presente.

“Cada vez que regreso a Mendoza pareciera como si fuera el primer encuentro por la emoción que me genera. Estoy ansioso de estar en el Arena y de ofrecer estos dos shows en los que presentaré todas las canciones de "11" y, obviamente, realizaré un repaso con mis clásicos”, anticipó Abel.

Respecto a su presente el cantante aseguró estar muy feliz, incluso, no sale de su asombro todo lo que se ha generado con este disco.

“Estoy conmovido, cada ciudad que visitamos es un capítulo aparte y estoy agradecido con la gente porque en todos los sitios se agotan las entradas, se agregan funciones y eso es mérito de los seguidores, de su fidelidad, cariño”, expresó.

La fama y la humildad, de la mano

Abel se permite estar en la boda de Lionel Messi, donde cantó ante cientos de figuras internacionales y, a la vez, comparte escenarios con artistas que están dando sus primeros pasos. Frente a esa dualidad aparece su racionalidad, sus pies sobre la tierra, la base de su carrera.

“Cada oportunidad la disfruto como si fuera única, soy un agradecido y me parece que uno tiene que tener los pies sobre la tierra para crecer y conectar con el otro. Más allá de eso, el apoyo del público es lo que más me conmueve de mi carrera”, aseguró

Abel, lejos de los escenarios y cerca de sus afectos

Cuando las luces del escenario se apagan, el público se retira del escenario queda Abel solo y es ahí donde se conecta con su intimidad, con su yo interior, con sus afectos.

"La contención emocional que me brinda mi entorno más íntimo es fundamental para lograr el mayor equilibrio posible dentro de todo este vértigo y adrenalina que me genera mi profesión. Si bien disfruto mucho de eso, considero que si uno no encuentra forma de administrarla, podría jugar en contra”, manifestó.

Se define como un tipo tranquilo, introspectivo y amante de las cosas simples

Respecto a su personalidad se definió como un tipo tranquilo, bastante introspectivo, le gusta mucho la literatura, el cine, la música (como público) y, cuando tiene la oportunidad encuentra su cable a tierra en la actividad física, en especial, en el yoga.

“Son pequeñas cosas que me ayudan a abstraerme y me permiten regresar al punto más esencial de mi persona y disfrutarlo al máximo”, expresó.

Cantar en el Monumental, sueño por cumplir

Dentro de todo el éxito alcanzado, Abel también cumplirá un sueño que es cantar en el Estadio de River Plate. Allí el 16 y 17 de diciembre ofrecerá dos conciertos ante 40 mil espectadores cada uno.

“Es impresionante lo que ha ocurrido, agotamos las entradas para la primera fecha, la venta para la segunda viene muy bien y todos los días le dedico una o dos horas a esos conciertos. Haremos del Monumental un teatro, no habrá gente de pie, todos sentados y allí repasaremos toda mi carrera”, anticipó.