Creen que la "tierra sagrada" fue rastrillada por los mapuches

Tras el operativo "histórico" en el río y "tierra santa" para encontrar a Santiago Maldona, el juez Guido Otrato cree que los mapuches inspeccionaron la zona el mismo día de la desaparición.

El operativo ordenado por el magistrado y destacado por el Ministerio de Seguridad, dejó la movilización de alrededor de 400 agentes, dos helicópteros, 16 perros, varios drones, buzos tácticos, entre otros equipos de especialistas en búsqueda de personas.

Allí se encontraron diferentes prendas, como medias, un jean, una bolsa de dormir, una carpa hecha con una campera, una carabina y una mochila verde. Todos estos elementos serán analizados por los especialistas.

Otro dato destacado es que el juez tendría en su poder información clasificada que habla de señales contundentes de que fue rastreada la zona por los indígenas con vehículos y faroles nocturnos.

Desde esta perspectiva, los integrantes del llamado Pu Lof habrían tenido, ellos también, la creciente sospecha de que el joven tatuador murió ahogado en el caudal. El río Chubut se caracteriza por sus bajas temperaturas -5 grados en invierno- y lo complicado de sus aguas pobladas con ramas de sauces sumergidas y madera flotante.

Los mapuches buscaron al joven a lo largo del río durante la noche del 1 de agosto utilizando camionetas. Una de ellas sería una Amarok de color gris, a la que les habrían adosado reflectores generalmente usados para la caza nocturna, de acuerdo con Clarín.

El movimiento preocupó a algunos de los baqueanos y familias que viven en el área y que no pertenecen a la comunidad radicalizada Resistencia Cushamen. Los vecinos habrían observado cómo los vehículos dejaron notorias marcas en el suelo arcilloso que rodea las zonas anteriores al afluente.

"Pudo no haber cruzado. Las declaraciones de la comunidad sí son consistentes en que faltaba uno. Ahí no hay contradicciones. Y lo buscaron. Que se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy haciendo", le dijo el juez a La Nación.

La teoría que guía los pasos del magistrado indica que Maldonado ingresó al agua entre las 11.30 y las 12 (no está confirmado el horario de entrada de Gendarmería Nacional pero oscila entre las 10.30 y las 11.15), para quedar "congelado" por el miedo a mitad del caudal donde este muestra una profundidad máxima de 1,60. Se sabe que el joven le tenía pavor por una mala experiencia de varios años atrás.

Fuentes: Clarín y La Nación