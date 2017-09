Dejar la política de conventillo

Mantener el decoro. Esa es una de las premisas que desde la opinión pública se le exige a la dirigencia política. Al menos, disimular, y no hacer tan explícitas las negociaciones que poco y nada tienen que ver con las funciones para las que fue elegida. Claro que, en los últimos años, ese decoro no fue contagioso. Por eso hace tanto ruido lo que está ocurriendo en la Legislatura de Mendoza, porque se ve cómo se están priorizando intereses personales que generan disputas partidarias. De pronto, la Casa de las leyes parece reducida a una convivencia de conventillo. Eso le saca categoría a la discusión política, al debate maduro de proyectos que, se cree, debería ocurrir tanto en el recinto como en los pasillos. Sin embargo, la agenda pasa por la división entre buenos y malos, caprichosos y castigados. Y, por más que se caiga en el lugar común, no están para eso. No deberían perder tiempo en eso.