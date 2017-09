La base está: un acuerdo para que pymes de Mendoza y Brasil empiecen a cooperar

El vicegobernador a cargo de la gobernación de Río Grande del Sur, José Paulo Cairoli, y el ministro de Economía Martín Kerchner firmaron un memorándum que establece acuerdos de complementariedad para el intercambio comercial y encadenamientos productivos entre ambos estados.

Las bases fueron establecidas en marzo pasado cuando los gobernadores Alfredo Cornejo y José Ivo Sartori se reunieron en nuestra provincia.

Bajo el concepto de “Diplomacia Regional o Paradiplomacia”, acciones entre provincias, regiones y economías más pequeñas regionales es que Mendoza busca establecer acuerdos directos bajo el amparo de la Cancillería argentina.

Esto no es nuevo, ya que la Provincia comenzó acciones similares con Valparaíso, en Chile y a juzgar por lo que dicen en el Gobierno podría ser esta modalidad una alternativa a la necesidad de incrementar la venta de productos al exterior y la atracción de inversiones.

La Declaración Conjunta entre Mendoza y Río Grande del Sur tiene como objetivo primordial acelerar los vínculos y ejecutar acciones concretas en el mediano plazo. Aseguran los firmantes “que de nada sirven las declaraciones políticas si no se concretan en hechos las buenas intenciones”. A partir de hoy se conforma un equipo con representantes de ambos estados que deberán ser garantes en la consolidación de los proyectos en el marco del acuerdo de complementación económica

Tanto el ministro como el vicegobernador Cairoli, destacaron el paso dado hoy aquí y no dudaron en marcar que se inicia otro momento en las relaciones bilaterales de ambas regiones.

Los temas específicos de cada sector se encuadran en Tecnologías de la Información y Comunicación, vinculadas a proyectos entre los Parques Científicos y Tecnológicos de Río Grande (TECNOPUC en Porto Alegre y TECNOSINOS en São Leopoldo) y el Parque Tecnológico de Mendoza, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) de Mendoza y la Subsecretaría de Industria y Comercio (Gobierno de Mendoza).

Respecto de la metalmecánica, a estudio de la complementación económica de exportaciones locales e intercambio de experiencias y conocimientos.

Sobre fruta industrializada y olivicultura, en la conformación de acuerdos sectoriales que permitan aumentar las exportaciones, armonizar la normativa técnica, en especial, la fitosanitaria y conformación de asociaciones de empresas.

Por su parte el cónsul argentino en Porto Alegre, Carlos García Baltar, señaló que “Mendoza es una de las pioneras en explorar desde hace años los mercados del Brasil y pretender ampliar su base de negocios en el gigante del sur. Las industrias de Río Grande son complementarias a las de Mendoza. Por eso se pretende acelerar el lanzamiento de la Agencia Nacional de Reglamentos Técnicos para que las operaciones comerciales tengan otro empujón”.

Nada más ni nada menos que reglamentaciones que van desde lo sanitario hasta las etiquetas y sus leyendas que muchas veces son barreras de las transacciones utilizadas como excusas coyunturales.

En Rio Grande destacan el rol de Macri

Luego fue el turno de la visita a la Federación de Industrias del Estado de Río Grande del Sur. Una organización que nuclea a 115 cámaras sectoriales, 47 mil empresas entre Pymes y grandes compañías y una fuerza laboral de 700 mil personas. Los números marcan con elocuencia el poder productivo de esta región.

Su presidente Gilberto Porcello Petry fue directo al asunto al aseverar que “tenemos que trabajar para que estos acuerdos se concreten en negocios, que los protocolos se adapten a la realidad, porque caso contrario esos mismos acuerdos serán en el futuro una pieza de museo. Yo propongo que en el equipo de trabajo estén los funcionarios, representantes de la federación y un empresario, que tenga la voluntad de hacer el negocio”.

Porcello Petry no da rodeos cuando habla de la relación bilateral al decir “nuestras naciones no perdieron tiempo entre sí, lo han perdido ante el mundo. Aquí todo se atrasa muchas veces por cuestiones ideológicas por lo que no hay tiempo para perder. Los presidentes hoy pueden sintonizar ideas similares, es más Mauricio Macri está mejor posicionado respecto de estos desafíos por cuanto es un hombre que proviene de la iniciativa privada, está acostumbrado a hacer negocios y para esto hay que poner mucho trabajo, ya no alcanza con lindas charlas", finalizó Porcello Petry.

Encabezados por el ministro Kerchner, funcionarios de ProMendoza y empresarios expusieron sobre las potencialidades de nuestra región y las oportunidades de negocios que se pueden plantear de cara al futuro.

Ante un auditorio compuesto por un centenar de empresarios “gaúchos”, los mendocinos buscaron convencer a sus pares que hay nuevos puentes para redefinir relaciones comerciales y estratégicas en un futuro no muy lejano.

Agenda de hoy

- Ronda de negocios para alimentos, bebidas y turismo.

- Reuniones con empresas metalmecánicas y alimenticias

- Mesa sectorial de integración para desarrolladores de software

- Degustación de vinos, aceite de oliva y productos gourmet mendocinos.