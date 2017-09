¡Prepará tus espacios exteriores en esta Primavera!

Estamos a horas para que llegue la esperada Primavera y ya empiezan esos calorcitos que nos invitan a saborear un poco más de los días y noches al aire libre y qué mejor para disfrutarlos si lo hacemos desde nuestro propio hogar.

Muchas veces tenemos en casa espacios exteriores, como balcones o terrazas, que no los usamos por no tener el mobiliario correspondiente o no estar decorados como nos gustaría y terminan siendo el lugar donde guardamos cosas que nos sobran o donde tendemos la ropa. Probablemente piensen que no merece dedicarle tiempo porque es un espacio pequeño, pero la realidad es que, sin importar el tamaño, hay que poner el foco en los aspectos que puedan transformarlo en un rincón acogedor y lleno de inspiración.

Nos estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar de un buen desayuno, leer un libro o armar una picada con amigos por el simple hecho de, ¡no contarlo como un espacio más del hogar! Y lo cierto es que con una buena elección de muebles y accesorios, podemos transformarlo fácilmente en un ambiente útil para aprovecharlo los días lindos en Mendoza.

¿Cómo podemos decorarlos para disfrutarlo al máximo?

# Mobiliario

Lo primero a tener en cuenta es qué tipo de mobiliario vamos a poner. Existen balcones y terrazas de distintos tamaños en esta ciudad, pero eso no debería impedir que coloquemos aunque sea un banco o una mesita pequeña para poder disfrutarlo. Si el balcón es muy pequeño, debemos considerar mobiliario de dimensiones reducidas.

La clave es usar el sentido común, utilizar adecuadamente el espacio poniendo muebles a favor de la forma del balcón, que no bloqueen el paso, sino que más bien se adapten a él.

Otro factor importante a la hora de la elección de los mismos será saber qué función le vamos a dará ese espacio: para salir a relajarnos, leer un libro y disfrutar de las vistas, tal vez con un silloncito y una mesa de apoyo alcance; si lo queremos usar para compartir una cena, será necesario incorporar una mesa y unas sillas. Y por qué no, podemos usarlo para hacer un asado al aire libre, para lo que tendremos que pensar en la ubicación de alguna parrillita.

Cualquiera sea el mobiliario que se elija, el mismo deberá ser de materiales resistentes al agua y a los cambios de temperatura. La madera siempre será nuestra aliada. La de teca es duradera y da excelentes resultados. El hierro, aunque no se lleva bien con la lluvia, se lo puede proteger con un barniz o pintura.

Otra alternativa es el PVC, el cual es duradero y resistente, y tiene la ventaja de que puede ser apilable o desarmable. Una opción para espacios techados o más recubiertos del agua son los muebles de ratán, bambú o la rafia. Por último, están también los muebles de acero, son modernos, livianos, no se oxidan y son resistentes al sol y a la lluvia.

# Redearse de plantas

Claro está que las plantas son fundamentales en este espacio. La frescura de la naturaleza en un balcón otorga inmediatamente esa sensación de estar al aire libre. Llenar de verde el balcón o terraza, no sólo nos transforma ese espacio en una especie de jardín sino que también mejora las visuales desde el interior de nuestra casa. ¿Cuáles elegir? Lo más importante es saber cuál es la orientación de nuestro balcón. Eso nos dará la pauta sobre el volumen de sol directo y viento que recibe. Lo ideal es colocar diversas especies para generar contrastes de colores y tonalidades.

Si el espacio del balcón es muy reducido, una buena alternativa es colocar las plantas de forma vertical mediante “jardines verticales” o colgar macetas de la baranda.

Otra opción para incorporar verde, es realizar una huerta natural que además de ser decorativo, nos permite disfrutar de las plantas aromáticas.

# Textiles y flores

Los textiles van a sumar un montón a la decoración del balcón. Son capaces de hacer de cualquier espacio un lugar más acogedor, cómodo y confortable. Sólo con el mobiliario adecuado no es suficiente para ambientar un espacio al exterior. Con los textiles y flores, podemos otorgarle la personalidad suficiente y el estilo para hacer de él un espacio más agradable.

Podemos incorporarlos en almohadones, mantas, cortinas, manteles y hasta por qué no, alfombrarlo para adornar el suelo.Claro, siempre buscando los materiales adecuados para que no se arruinen a la intemperie. Sin embargo, una solución podría ser incorporar un mueble de guardado para almacenarlos en caso de lluvia.

Combinados con estos textiles, la caña, el bambú y la esterilla son grandes aliados ya que permiten sumar naturaleza y calidez.

# También por la noche

Un balcón puede ser el lugar ideal para terminar el día al llegar a casa después de una jornada agotadora. Pero para eso debe estar bien iluminado. No debe pasarse de luz, ya que la idea es que sea acogedor y nos ayude a relajarnos.

Las posibilidades son infinitas. Pero la estrella son las guirnaldas de lucecitas, ya que aportan esa cuota de calidez justa. Vienen de distintos tamaños, colores y largos y no requieren de enchufes. Se pueden combinar con velas y hasta pensar en ¡darle un toque romántico a una velada con tu pareja!

En definitiva, el balcón es el jardín de nuestra casa, de pequeñas dimensiones, pero es el jardín. Usémoslo como tal. Ya tenemos todos los datos necesarios para hacer de este espacio un oasis en medio de la ciudad, no dejemos de tratarlo con todo el protagonismo que se merece.

¡Hasta la próxima!

Por: Arq. Sol Jordan

