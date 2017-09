La dura carta escrita por la víctima de Alexis Zárate

Malena Pichot mostró a través de Twitter una carta que escribió Giuliana, la joven que denunció por abuso al futbolista Alexis Zárate. Si bien Justicia condenó hoy a 6 años y medio al futbolista, la sentencia no quedó firme y el jugador quedará libre.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz publicó la carta que la víctima le pidió que difundiera. “Hoy le dieron la sentencia al violador Alexis Zárate. Para mí muy liviana. Acá unas palabras que me pidió Giuliana que les compartiera”, escribió Malena en Twitter, junto a la captura de pantalla de la carta.

La carta completa:

“Soy Giuliana, fui abusada el 16 de marzo de 2014 por Alexis Zárate, luego violentada por mi ex pareja Martín Benítez quien no me cuidó, quien me pidió que no denunciara porque podía perjudicar su carrera. Luego por Nicolás Pérez quien no me permitía salir de ese departamento y claro cubre a su amigo.

Luego nuevamente por la justicia con la constante anulación de pericias, por obstrucción permanente del proceso.

Alexis Zárate no estuvo ni cinco minutos demorado en una comisaría. No iba a las pericias, siguió jugando en la primera de Independiente, mientras yo sufría.

Llegué a juicio, después de tres años y medio, con el dolor que eso conlleva. No quise arreglar. Sólo busqué justicia, con mi verdad, para que pague por lo que me hizo y no se lo vuelva a hacer a ninguna chica".