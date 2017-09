Caso Maldonado: detuvieron a una mujer durante el rastrillaje al lof Cushamen

Una mujer quedó detenida durante el allanamiento que se realiza en el Pu Lof Cushamen en Chubut, donde 300 efectivos de fuerzas federales buscan rastros de Santiago Maldonado.

Se trata de Elizabeth Loncopan, que es integrante del movimiento autónomo Epuel Mapu, conformado por las comunidades locales de pueblos originarios de Viedma y Carmen de Patagones

"Estaba en mi casa y me detuvieron", dijo la detenida mientras la trasladaban a la comisaría de Esquel.

El operativo fue ordenado por el el juez federal de Esquel Guido Otranto y se realizó en una zona cercana donde se vio a Maldonado por última vez, el 1° de agosto, después del desalojo de Gendarmería a una protesta mapuche en la Ruta 40.

En su pedido ordenó que las fuerzas entren en todas las viviendas del predio para verificar si hay pertenencias del joven.

El allanamiento es muy cuestionado por Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido. El hombre dijo que el juez no les avisó y lo acusó de impedirle la entrada al lugar para presenciar el operativo.

"Están buscando algo que no existe: estamos al día 48 de la desaparición, ya no quedan rastros de olor humano. Lo que hagan en el procedimiento, al no estar nosotros, no tiene validez. Podemos pedir la impugnación de lo que se encuentre", explicó.

Es la primera vez que las fuerzas de seguridad entran en la zona ya que los mapuches -vinculados a RAM- ya se habían negado a la entrada de los agentes al argumentar que se trata de tierras sagradas.

El territorio en el que se realiza el operativo forma parte de una estancia de los Benetton y está ocupado desde el 13 de enero de 2015 por un grupo de mapuches encabezados por el líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, que consideran estas tierras como parte de su propiedad ancestral.

Ocupa 1875 hectáreas, tiene guardia permanente las 24 horas y se encuentra en el kilómetro 1848 de la ruta 40.

