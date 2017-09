Casi 2 mil jóvenes y adultos mendocinos, con ansias de terminar la secundaria

Ya sea por un desafío personal o para insertarse en el mercado laboral, 1.926 personas mayores de 18 años se inscribieron en el Programa Terminalidad Educativa Mendoza para completar sus estudios secundarios.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos mayores provenientes de CENS y escuelas secundarias de gestión estatal y privada que no finalizaron la secundaria, tras un año de haber abandonado las aulas.

“Se trata de una parte del Plan Finalización de Estudios secundarios y primario (FinEs), un programa nacional lanzado hace varios años que durante el 2016 no estuvo en vigencia por deudas arrastradas del Gobierno anterior y que se refuncionalizó en esta oportunidad”, contó a El Sol, la subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado.

La funcionaria recalcó que es mucha la gente que tiene la necesidad de culminar sus estudios no sólo por un desafío personal sino también porque no tener estudios secundarios completos en estos tiempos limita muchísimo a las personas a la hora de enfrentar un trabajo formal.

La metodología de trabajo

Quienes ya se preinscribieron deben presentarse hasta el 1 de octubre en alguna de las escuelas sedes de su región con la siguiente documentación: Documento Único (original y copia), dos copias autenticadas del Libro Matriz (obtenida en la escuela de origen, en la que se realizó la secundaria) y dos copias autenticadas del programa de las materias pendientes o de la parrilla curricular del plan de estudios que cursaron.

En Mendoza existen 36 CENS y el 30% de ellos adhiere a este programa por los que en cada departamento hay destinado dos establecimientos para poder terminar los estudios.

En la institución educativa en que concluirán su escolaridad, los estudiantes serán atendidos y asesorados por los referentes institucionales, quienes comunicarán días y horario de las tutorías para cada espacio curricular.

“El dictado de clases es a través de tutorías coordinadas entre el docente y el alumno donde se les darán las actividades a resolver y, en cada tutoría, podrán consultar las dudas para poder llegar al momento del examen correctamente preparados”, dijo Coronado.

Una vez concluidas las clases de apoyo, los alumnos deberán presentarse en las meses de exámenes designadas para diciembre de este año o febrero del 2018, según el calendario escolar 2017.

De trabajar en un vivero a la Administración Pública

La mayoría de las personas que se han interesado en el Programa Terminalidad Educativa Mendoza lo han hecho porque han visto limitadas sus posibilidades laborales.

La propuesta no es novedosa y ya ha tenido excelentes resultados. Un ejemplo de ello es el de Antonella Ruscelli, una joven que hoy tiene 29 años y que realizó su cursado durante el 2013/2014.

“Dejé el secundario por diversas circunstancias de la vida. En ese momento no tenía idea lo que iba a implicar en mi vida y me puse a trabajar en un vivero cuidando y regando flores y plantas”, cuenta Antonella.

Luego de seis años de abandonar y de cargar con 5 materias, todas contables, la joven decidió inscribirse en el FinEs y encontró que su realidad económica podía cambiar, incluso mejorar.

“No me imaginaba toda la vida cuidando flores y plantas pero tampoco podía aspirar a más porque no contaba con mis estudios completos, por lo que cuando se dio la oportunidad decidí ingresar y hoy se lo recomiendo a todos. No importa la edad que tengan, lo importante es lograr ese título”, contó.

La joven hoy se desempeña en la Administración Pública y jamás imaginó cambiar su situación personal. “Valió la pena el esfuerzo. Tuve la oportunidad de estudiar con chicos jóvenes pero también con personas adultas que sentían la necesidad de saldar esa deuda y lo lograron”, relató.

Respecto al programa, la joven manifestó que es muy flexible y permite que los que se incorporan a la enseñanza puedan acomodar sus horarios de acuerdo a sus posibilidades.

“Hoy se han preinscripto unas 2 mil personas, un número significativo que demuestra la importancia que es el estudio para el ser humano. No todos abandonan los estudios por vagos, cada uno tiene sus motivos, lo importante es que existen estas oportunidades y no hay que desaprovecharlas”, culminó.