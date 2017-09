El último video de Chester Bennington antes de suicidarse

La viuda del líder de Linkin Park, Talinda, publicó un video grabado 36 horas antes de que su marido, Chester Bennington, se suicidara.

Las imágenes muestran uno de los últimos momentos que el cantante pasó junto a su familia. Allí aparece junto a sus hijos comiendo cereales.

“Así es como se veía la depresión para nosotros tan solo 36 horas antes de su muerte. Él nos ama mucho y nosotros a él”, escribió Talinda en su cuenta de Twiiter donde publicó el video inédito.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

En un tuit anterior, la mujer había advertido que el video sería el “tuit más personal que haya hecho hasta ahora” y que, con el, buscaba mostrar que “la depresión no tiene cara ni estado de ánimo“.

My next tweet is the most personal tweet I have ever done. I’m showing this so that you know that depression doesn’t have a face or a mood.

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017