Se filtró la negociación de Jaitt con Burlando

En julio, en medio del escándalo por el #puntitagate, Natacha Jaitt y Diego Latorre llegaron a una mediación donde se firmó un pacto de confidencialidad y de no agresión.

Con ese acuerdo, el comentarista deportivo esperaba ponerle fin a un escándalo que puso a su matrimonio con Yanina Latorre en crisis. De esta manera, Jaitt ya no podría hablar de los chats y audios que se enviaron durante el periodo en que mantenían sus encuentros sexuales a escondidas.

Sin embargo, nada terminó. Un mes después Natacha volvió recargada y publicó nuevos mensajes de Latorre en su cuenta de Twitter. “Preparando 40 audios. Mi abogado no firmó. Nadie se preocupó. Lo único que le importa a ella es la cámara. Tomá, acá te doy más. De nada”, tuiteó.

Como el abogado de Jaitt nunca fue citado por Burlando, a cargo de la defensa de Latorre, el acuerdo nunca llegó a firmarse por completo. Eso le permitía a la conductora continuar con la difusión de los audios.

“Cuando mi abogado me dijo que el acuerdo no estaba firmado y que estaba en fojas cero, dije: ‘Vamos a divertirnos’. ¿Sabés lo que me estaba aguantando? Y vi que ella me mencionaba indirectamente…”, aseguró Jaitt.

Ahora, Crónica TV reveló los audios de una charla entre Jaitt y Burlando en la que el abogado de Latorre le explica que ninguna de las partes puede salir a hablar del tema y que hay una multa para quien no respete el acuerdo. Ella, por supuesto, hacía chistes al respecto.

¡Escuchalos y leé la desgrabación!:

Jaitt: Qué quilombo. ¿Firmo acá?

Burlando: Donde dice Natacha

Jaitt: Perfecto, ya me perdí yo un segundo. Cuatro horas al pedo, tengo náuseas de sueño. ¿Ahí estoy? Atriqui (risas). Forma rara. Listo ¿qué más?

Burlando: Encima son un par de copias

Jaitt: ¿Cuántas copias?

Burlando: Todo con tu abogado

Jaitt: Está bien, está bien

Burlando: Esto ahí

Jaitt: ¿Atriqui? Todo por atrás, me toca a mí, qué leche, me persigue

Burlando: Esto es el recibo que queda para nosotros

Jaitt: ¿Dónde te lo firmó? ¿Acá?

Burlando: Sí, así, sí aclarámelo y poné tu número de documento

Jaitt: Igual sacale una copia a la chica

Burlando: Este documento que tenés que venir a buscarlo en quince días

Jaitt: Vení, pará, pará, ahora me explicás que no entiendo un choto, ¿cómo hago?

Burlando: En quince días venís

Jaitt: ¿Falta? ¿Adónde vengo?

Burlando: Ahora lo vamos a llenar, pero en quince días venís

Jaitt: Está bien, llenámelo

Burlando: Sí, pero lo vamos a dejar acá el documento. Venís en quince días y lo tenés acá

Jaitt: ¿Quince días es qué día? Para yo saber qué hora. Estoy llegando tarde boludo, a la tarde esta

Burlando: Pará, tal vez te llame yo y te lo llevo yo o te lo lleva alguien

Jaitt: Justo me cerró hoy

Burlando: O vos se lo llevás. ¿Querés que lo mandemos en Rond Point, te parece?

Jaitt: Sí, háganlo así

Burlando: Si no venís a mi casa y te lo lleno. Yo vivo a tres cuadras de Rond Point

Jaitt: Dale

Burlando: Hacemos así Nati, así no venís acá

Burlando: Ya está terminado, no corras. Tenemos entendido de ambas partes no hablar más del tema

Jaitt: Listo, ya está

Burlando: Hay menores, hay una situación delicada

Jaitt: Pero le van a preguntar, por ahí se marea

Burlando: Diego no habla, él no habla

Jaitt: Qué Diego… teneme el punto así yo lo hablo

Burlando: ¿Para hablarlo coloquialmente?

Jaitt: Coloquialmente

Burlando: Un pacto de no agresión recíproca

Jaitt: Ya está, un pacto recíproco

Burlando: Si es cierto o no es cierto, ya está el tema terminado

Jaitt: Hicimos un pacto, ya está recíproco, se terminó

Burlando: Lamentablemente tenemos que ir a una mediación

Jaitt: Lamentablemente me hubiera encantado…

Burlando: De parte por parte, es decir, por parte de los abogados de Diego me dio las explicaciones del caso, las recibí

Jaitt: De parte de mi abogado, estamos de acuerdo. Las dos partes estamos de acuerdo. Hicimos un pacto. Vamos a compartir las mismas palabras porque nos van a correr, eh…

Burlando: No, ya olvidate

Jaitt: Dale, si bolu. Cuando salgamos lo van a quemar y hagamos lo mismo

Burlando: Aparte un pacto de confidencialidad que no va a hablar. Pará, si lo rompo, me multan y me denuncian. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Ni yo ni ellos

Jaitt: Listo, quedamos así Fer