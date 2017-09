Cornejo dice que el PJ no tiene “coraje” para desprenderse de CFK

A un día de iniciada formalmente la campaña electoral, el gobernador Alfredo Cornejo comenzó la semana inaugurando casas en Maipú junto a la ministra de Salud y candidata a diputada nacional, Claudia Najul. El mandatario aprovechó para pedir el voto a los mendocinos y criticar al peronismo local que le “chupa las medias” a la ex presidenta, Cristina Fernández.

El mandatario se refirió a la ex mandataria que la semana anterior brindó una entrevista a un medio nacional. “Hay una minoría de gente muy activa que adhiere a la ex presidenta, y una mayoría entre los que me ubico, que cree que hay que mirar adelante y que Cristina (Fernández) no le aporta nada al país”.

Cornejo junto a la ministra y candidata, Claudia Najul.

Para Cornejo la ex jefa de Estado dejó una “herencia cultural muy mala”. En ese sentido criticó la idea de que se puede vivir sin trabajar, sin estudiar y afirmó que la gestión anterior dejó un “destrozo” en materia de seguridad. Pero no solo disparó contra la ex mandataria sino que aprovechó para lanzar dardos contra el peronismo local.

“El peronismo ha sido realmente chupamedias de la ex presidente y sin conseguir nada para Mendoza. Trataban a Mendoza y al propio (Francisco) Pérez con desprecio”, sentenció Cornejo. En ese sentido aseguró que el PJ no tiene “coraje” para desprenderse de Fernández de Kirchner.

Pero además de las críticas se puso la campaña al hombro y pidió el voto de los ciudadanos. El argumento que utiliza Cornejo para atraer a los electores es que necesitan continuar con la política que vienen implementando, por lo que remarcó la importancia de las elecciones de octubre.

“No es una elección menor, es importante para mantener la política, la mano dura y firme en la seguridad y justicia”, indicó. De ese modo dejó en claro la importancia para su gestión de sumar legisladores en la casa de las leyes.

Entrega de viviendas

Acostumbrado a las inauguraciones desde la época de las PASO, el gobernador entregó 51 viviendas en el barrio Pueyrredón de Rodeo del Medio, Maipú. El Ejecutivo quiere dejar su sello y por eso varios carteles dieron cuenta de la gestión, sin embargo también había cartelería del municipio de Maipú.

Sobre estas “picardías”, el mandatario señaló que la obra forma parte del plan Techo Digno. Los trabajos habían comenzado en 2015 y luego se paralizaron. Tras la renegociación con las empresas el barrio finalmente se concluyó con el financiamiento nacional y provincial.

Al mediodía las actividades oficiales continuaron con la reinauguración del Centro de Salud del Barrio Antártida, también en Maipú, territorio gobernado por el justicialista Alejandro Bermejo.